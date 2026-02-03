Sarah Ferguson : Sarah’s Trust suspend ses activités après les révélations sur Epstein

Fragilisée depuis des révélations sur ses liens passés avec Jeffrey Epstein, Sarah Ferguson voit l’un de ses engagements caritatifs les plus importants touché par les retombées de l’affaire. Ces nouvelles révélations ont encore entaché l’image de l’ancienne duchesse d’York et ont conduit à une décision significative.

Parmi les documents récemment rendus publics, des éléments nouveaux ont renforcé les soupçons quant à la nature de ses rapports avec le financier accusé de trafic sexuel de mineures. À la suite de ces révélations, l’association dirigée par Sarah Ferguson, Sarah’s Trust, a annoncé sa cessation d’activité après « plusieurs mois de réflexion », a indiqué un porte-parole, précisant que la présidente et le conseil d’administration avaient décidé, avec regret, de suspendre les opérations de la fondation pour une durée indéterminée, selon le Daily Mail le lundi 2 février.

L’organisation affirme néanmoins être fière de son bilan depuis sa création en 2020 : elle évoque des partenariats avec plus de 60 associations dans une vingtaine de pays, une aide humanitaire durant la pandémie de Covid-19, un soutien médical en Ukraine et la scolarisation de centaines d’enfants au Ghana. Ce retrait n’est pas inédit : en septembre 2025, plusieurs structures, parmi lesquelles Teenage Cancer Trust et la British Heart Foundation, s’étaient déjà éloignées de la duchesse.

Nouvelle correspondance évoquant des liens personnels entre Sarah Ferguson et Jeffrey Epstein

Les documents récemment divulgués indiquent notamment qu’en juillet 2009 Sarah Ferguson s’est rendue à Palm Beach chez Jeffrey Epstein en compagnie de ses filles, moins d’une semaine après la sortie de prison du financier, rapporte le Daily Mail. Des échanges montrent que la duchesse proposait d’organiser une rencontre incluant Beatrice et Eugenie.

Jeffrey Epstein a lui-même mentionné cette visite dans un courriel adressé à Ghislaine Maxwell, future condamnée en 2022 à vingt ans de prison pour son rôle dans le trafic. Une autre correspondance, datée de 2011, fait état du mécontentement d’Epstein face au manque de soutien public de Sarah Ferguson après sa condamnation.

Dans une interview accordée en 2025, l’ancienne belle-sœur du roi Charles III a qualifié sa relation avec Epstein de « gigantesque erreur de jugement ». Par le passé, elle avait tenu des propos élogieux envers l’homme d’affaires, le présentant comme un proche et une personnalité marquante.

Des sources proches de Beatrice et Eugenie indiquent que les deux princesses se sont senties consternées et embarrassées par les courriels publiés. D’autres intervenants cités par le Daily Mail décrivent la duchesse comme émotionnellement fragile au milieu de la tempête médiatique, en sachant qu’elle a été expulsée de Royal Lodge par le roi, en même temps que son ex-mari Andrew.