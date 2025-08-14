Santé: 91 hygiénistes de salle présélectionnés pour la troisième promotion du projet « Combler les écarts »

Le ministère de la Santé a annoncé, mercredi 14 août 2025, la présélection de 91 hygiénistes de salle dans le cadre du recrutement de la troisième promotion de ressources humaines en santé du projet « Combler les écarts ».
Selon le communiqué du ministère, les candidats retenus proviennent tous de la deuxième promotion de l’École de Formation Médico-Sociale de Parakou.
Dans les prochains jours, une session d’information et d’orientation sera organisée à leur intention afin de préciser les modalités de prise de service.
Financé par la Banque Islamique de Développement (BID), le projet « Combler les écarts » a pour objectif de renforcer le personnel soignant dans les structures sanitaires du Bénin, en comblant les déficits de ressources humaines qualifiées. Selon une transcription de Banouto, les candidats ci-après sont retenus.
Liste des candidats retenus
1- HOUSSOU Laorence Crédo
2- SACCA Yarou Lucas Quantin
3- ADJELE Rihanatou
4- EHOU Otisan Dieu-Donné
5- AMEDUME Samuel
6- COSSI Hermione
7- GOSSOU Issiaka Audrey
8- YEHOUME Julienne
9- ADJIBOLA Victoria
10- DEHOU Mahouéna R. Marie-Ghislain
11- ADJAI KINIFFO Francine Elisette
12- GOUDJANOU Inès Marima
13- AHOYA Sourouvi Ruffine Esther
14- NOUTEME Mahugnon Nadège
15- HOUELEKOU Amandine
16- KOUNI Oussonè Nadia
17- M’BOUKE Grâce Nina
18- EDAH Dovénin Edyve
19- MOHAMED Kadirath
20- NOUNAGNON Essénmi E. Ornevie
21- HEKPAZO Fifamè Marie-Esther
22- TINIKASSAWA Manzouratou
23- KINNOU Dengon Dieudonné
24- YESSOUFOU Adédouni Salimanth
25- DEGBE Houéfa Freudy
26- ACCROMBESSI Déo-Gracias Josephine
27- EDESSOU Grâce
28- MISSEGBE Mannonfi Serge Igor
29- ALLOGNON Bidossessi Emmanuella
30- ATCHADE Mirabelle
31- SACCA Gniré Ichadatou
32- BOURANDI DIBOUSSE Faïssalath Lourdes
33- KOUTCHIKA Aurelienne Ifèdè
34- M’PO N’Coa Dénise
35- ZAKARI Wassila
36- MOUMOUNI Chahadath
37- APITI BOHO Rahimatou
38- AREKPA Téyikath Folakè
39- KORA SONGOURA Abibatou
40- CHABI Rodolphe
41- EYOU Roland
42- GOUSSI Gbèlian Glwadys
43- ANIAMBOSSOU Sessi H. Merveille
44- ASSOGBA Ameto Eliane
45- HOUINDOTE Sèmassa Clémence
46- HOUNKANLIN Isabelle
47- KETEKOUA Seiga Odette
48- BOKO Jésus Vivi Ressuscité Naodia
49- BONOU Madeleine
50- DOSSA Bénédicta Irène
51- MAHINOU Ruffine
52- MIKO Jésugnon Bérénice Royale
53- GANDONOU CODJA S. Sourou Marius
54- MOUSSA Banna Nimatou
55- MOUSSA Loufia
56- HINKATI Natacha Souvenir-Evrarde
57- OLOUGOUNA Sébastien Adégnika
58- BENTIE N’Ko Dénise
59- SALIFOU MAMA SOULE Fatoumatou
60- SAMBIENI Doscas
61- SEKE Bio Kora
62- KAKPO Jocelyne Marina
63- SIKO Bariatou Ayodélé
64- VISSOUKPO Cica Stéphanie
65- KORA IMOROU Moussoulimatou
66- YAROU DAFIA Bona Doué
67- AHOLOU Bignon Denise
68- GOUGBADJI Thibaut
69- N’TOUAME Fleur
70- ATESSE Léa
71- SAKA BIO Kalamatou
72- BIO BANGANA Rachidath
73- BOCO KADJA Bidossêssi Bernadette
74- HOUETO Elisée Chérie
75- HOUNMENOU Zinhoué Aimée
76- HANTCHO Mahugnon Diane
77- HOUNGNIBO Ordia
78- BLEOSSI Immaculée
79- YOLLA-KPARA Yasmine Florentine
80- ADJAGBESSI Romaine
81- ADJAGBESSI Romathe
82- MONTECHO Olayèmi Florence
83- OKPARA Affoussath
84- AVLESSI Marie
85- BESSOGAN Modeste Jessugnon
86- VISSOUKPO Sènan Pélagie
87- AGLODJA Bénie Bignon Lyn
88- PATOUPE Josiane
89- ASSIFA Aïchatou
90- GOUNOU Yanki Eugénie
91- ONY Acome Okpè Gérardine