Santé: 91 hygiénistes de salle présélectionnés pour la troisième promotion du projet « Combler les écarts »

Le ministère de la Santé a annoncé, mercredi 14 août 2025, la présélection de 91 hygiénistes de salle dans le cadre du recrutement de la troisième promotion de ressources humaines en santé du projet « Combler les écarts ».

Selon le communiqué du ministère, les candidats retenus proviennent tous de la deuxième promotion de l’École de Formation Médico-Sociale de Parakou.

Dans les prochains jours, une session d’information et d’orientation sera organisée à leur intention afin de préciser les modalités de prise de service.

Financé par la Banque Islamique de Développement (BID), le projet « Combler les écarts » a pour objectif de renforcer le personnel soignant dans les structures sanitaires du Bénin, en comblant les déficits de ressources humaines qualifiées. Selon une transcription de Banouto, les candidats ci-après sont retenus.

Liste des candidats retenus

1- HOUSSOU Laorence Crédo

2- SACCA Yarou Lucas Quantin

3- ADJELE Rihanatou

4- EHOU Otisan Dieu-Donné

5- AMEDUME Samuel

6- COSSI Hermione

7- GOSSOU Issiaka Audrey

8- YEHOUME Julienne

9- ADJIBOLA Victoria

10- DEHOU Mahouéna R. Marie-Ghislain

11- ADJAI KINIFFO Francine Elisette

12- GOUDJANOU Inès Marima

13- AHOYA Sourouvi Ruffine Esther

14- NOUTEME Mahugnon Nadège

15- HOUELEKOU Amandine

16- KOUNI Oussonè Nadia

17- M’BOUKE Grâce Nina

18- EDAH Dovénin Edyve

19- MOHAMED Kadirath

20- NOUNAGNON Essénmi E. Ornevie

21- HEKPAZO Fifamè Marie-Esther

22- TINIKASSAWA Manzouratou

23- KINNOU Dengon Dieudonné

24- YESSOUFOU Adédouni Salimanth

25- DEGBE Houéfa Freudy

26- ACCROMBESSI Déo-Gracias Josephine

27- EDESSOU Grâce

28- MISSEGBE Mannonfi Serge Igor

29- ALLOGNON Bidossessi Emmanuella

30- ATCHADE Mirabelle

31- SACCA Gniré Ichadatou

32- BOURANDI DIBOUSSE Faïssalath Lourdes

33- KOUTCHIKA Aurelienne Ifèdè

34- M’PO N’Coa Dénise

35- ZAKARI Wassila

36- MOUMOUNI Chahadath

37- APITI BOHO Rahimatou

38- AREKPA Téyikath Folakè

39- KORA SONGOURA Abibatou

40- CHABI Rodolphe

41- EYOU Roland

42- GOUSSI Gbèlian Glwadys

43- ANIAMBOSSOU Sessi H. Merveille

44- ASSOGBA Ameto Eliane

45- HOUINDOTE Sèmassa Clémence

46- HOUNKANLIN Isabelle

47- KETEKOUA Seiga Odette

48- BOKO Jésus Vivi Ressuscité Naodia

49- BONOU Madeleine

50- DOSSA Bénédicta Irène

51- MAHINOU Ruffine

52- MIKO Jésugnon Bérénice Royale

53- GANDONOU CODJA S. Sourou Marius

54- MOUSSA Banna Nimatou

55- MOUSSA Loufia

56- HINKATI Natacha Souvenir-Evrarde

57- OLOUGOUNA Sébastien Adégnika

58- BENTIE N’Ko Dénise

59- SALIFOU MAMA SOULE Fatoumatou

60- SAMBIENI Doscas

61- SEKE Bio Kora

62- KAKPO Jocelyne Marina

63- SIKO Bariatou Ayodélé

64- VISSOUKPO Cica Stéphanie

65- KORA IMOROU Moussoulimatou

66- YAROU DAFIA Bona Doué

67- AHOLOU Bignon Denise

68- GOUGBADJI Thibaut

69- N’TOUAME Fleur

70- ATESSE Léa

71- SAKA BIO Kalamatou

72- BIO BANGANA Rachidath

73- BOCO KADJA Bidossêssi Bernadette

74- HOUETO Elisée Chérie

75- HOUNMENOU Zinhoué Aimée

76- HANTCHO Mahugnon Diane

77- HOUNGNIBO Ordia

78- BLEOSSI Immaculée

79- YOLLA-KPARA Yasmine Florentine

80- ADJAGBESSI Romaine

81- ADJAGBESSI Romathe

82- MONTECHO Olayèmi Florence

83- OKPARA Affoussath

84- AVLESSI Marie

85- BESSOGAN Modeste Jessugnon

86- VISSOUKPO Sènan Pélagie

87- AGLODJA Bénie Bignon Lyn

88- PATOUPE Josiane

89- ASSIFA Aïchatou

90- GOUNOU Yanki Eugénie

91- ONY Acome Okpè Gérardine