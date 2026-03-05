Rwanda : Victoire Ingabire saisit la Cour suprême contre son arrestation

Le 4 mars 2026, une audience s’est tenue au Rwanda pour examiner un recours présenté au nom de Victoire Ingabire. La procédure vise à contester l’arrestation de l’opposante, intervenue en juin 2025.

Au cours de cette audience, Mme Ingabire et ses avocats ont exposé les motifs juridiques de leur demande, appelant la juridiction à reconsidérer la validité de la mesure prise à son encontre l’été dernier.

Figure connue de l’opposition rwandaise, Victoire Ingabire est actuellement en détention provisoire — une situation qui perdure depuis près de huit mois, selon les éléments communiqués lors de l’audience.

L’arrestation de juin 2025 et la prolongation de la garde à vue soulèvent des interrogations politiques et judiciaires, tandis que la procédure en cours reste scrutée par ses partisans et par des observateurs extérieurs.

Enjeux juridiques et politiques

La défense a mis en avant des arguments visant à obtenir la remise en liberté ou à faire annuler la décision initiale, plaidant notamment l’urgence d’un réexamen. Les autorités rwandaises, de leur côté, restent gardées sur leurs déclarations publiques concernant l’affaire.

Le dossier continue d’évoluer dans un climat tendu : les prochaines étapes judiciaires détermineront si la détention provisoire de Mme Ingabire sera confirmée, allégée ou levée, tandis que la question de son statut politique demeure au centre des débats.