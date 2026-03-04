Rwanda

Rwanda : les États-Unis pressent Kigali pour faire respecter l’accord avec la RDC

Washington a pris des mesures contre les Forces de défense rwandaises. Lundi 2 mars, les autorités américaines ont annoncé des sanctions ciblées, estimant que l’armée rwandaise avait apporté un appui opérationnel au groupe rebelle M23.

Le président américain Donald Trump (G), le président rwandais Paul Kagame (D), après avoir paraphé un accord de paix à Washington, le 4 décembre 2025.
<span>Le président américain Donald Trump (G), le président rwandais Paul Kagame (D), après avoir paraphé un accord de paix à Washington, le 4 décembre 2025.</span> <span>© AFP - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS</span>
Parmi les personnes visées figurent quatre officiers de haut rang, dont le chef d’état‑major général. Ces désignations visent à punir, selon le département d’État, les liens présumés entre Kigali et le mouvement armé.

Le gouvernement américain accuse le M23 d’avoir pris le contrôle d’Uvira, un fait d’armes qui, d’après Washington, survient en contradiction avec un accord de paix signé récemment dans la capitale américaine.

Pour décrypter ces décisions sans précédent, Bénin Web TV reçoit Thierry Vircoulon, chercheur associé à l’Institut français des relations internationales (IFRI). Il intervient en tant que Grand Invité Afrique et répond aux questions de Sidy Yansané.

Les enjeux soulevés par les sanctions

Au cours de l’entretien, les conséquences potentielles de ces sanctions sur les relations diplomatiques et la stabilité régionale sont abordées, ainsi que les implications pour la gestion du conflit à l’est de la RDC.

Thierry Vircoulon revient également sur la portée symbolique de la décision américaine et sur ce que pourrait signifier un durcissement des mesures pour l’avenir des négociations et des opérations militaires dans la région.

