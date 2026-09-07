Tanzanie : les exportations grimpent de 16,5 % à près de 20 milliards de dollars

Les exportations tanzaniennes de biens et services ont atteint 19,99 milliards de dollars sur l’année achevée en juillet 2026, soit une hausse de 16,5 %, tirée par l’or et les produits manufacturés.

Les exportations de biens et services de la Tanzanie ont progressé de 16,5 % sur l’année achevée en juillet 2026 pour atteindre 19,99 milliards de dollars, selon la dernière revue économique mensuelle de la Banque de Tanzanie. L’or et les produits manufacturés ont fourni l’essentiel de cette hausse.

Les exportations de marchandises ont augmenté de 20,7 % à 11,95 milliards de dollars. Les ventes d’or ont rapporté 5,67 milliards de dollars, en hausse de 37,4 % sur un an, et représentent désormais 47,4 % des recettes tirées des exportations de biens.

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Les produits manufacturés ont enregistré une progression encore plus rapide, de 46 %, à 2,22 milliards de dollars, soutenus notamment par le fer et l’acier, la verrerie et les textiles. Les exportations traditionnelles ont augmenté de 14,9 %, portées par le tabac, la noix de cajou et le café.

Les services ont également contribué aux recettes extérieures. Les recettes de voyage ont atteint 4,29 milliards de dollars, en hausse de 1,6 %, tandis que celles du transport ont progressé de 29,7 % à 3,22 milliards de dollars, dans un contexte de hausse des volumes de fret et de transit.

Les importations progressent plus vite

La dynamique des exportations n’a toutefois pas suffi à réduire le déséquilibre extérieur. Les importations de biens et services ont augmenté de 18,3 % à 20,81 milliards de dollars, tirées par les biens d’équipement, les intrants industriels et les produits pétroliers raffinés.

Le déficit du compte courant s’est ainsi creusé de 21,3 % pour atteindre 2,40 milliards de dollars sur la période. Les réserves officielles de change s’élevaient à 6,20 milliards de dollars fin juillet, soit l’équivalent de 4,8 mois d’importations projetées.

Cette progression des recettes commerciales intervient alors que la Tanzanie poursuit la modernisation de ses infrastructures logistiques, notamment au port de Dar es Salaam, principal débouché maritime du pays et corridor de transit pour plusieurs économies d’Afrique de l’Est et australe.