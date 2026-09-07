Rwanda : 21 M$ pour financer plus de 35 000 petits producteurs

Un mécanisme de financement mixte de 21 millions de dollars associe le FIDA, Bank of Kigali et Aceli Africa pour renforcer 215 organisations paysannes et toucher plus de 35 000 petits producteurs au Rwanda.

Le Rwanda dispose d’un nouveau mécanisme de financement agricole de 21 millions de dollars destiné à améliorer l’accès au crédit de plus de 35 000 petits producteurs. L’accord, signé à Kigali le 4 septembre en marge de l’Africa Food Systems Forum, associe le Fonds international de développement agricole, Bank of Kigali et Aceli Africa.

Le dispositif, baptisé Farmer Organizations Finance Programme – Rwanda, combine 12 millions de dollars mobilisés par le FIDA et 9 millions de dollars apportés par Bank of Kigali. Aceli Africa intervient dans l’architecture de réduction du risque afin d’encourager les prêts aux organisations agricoles.

Le programme doit renforcer environ 215 organisations paysannes et en financer directement près de 172. Les bénéficiaires sont actifs notamment dans le maïs, le riz, le manioc, l’élevage laitier et l’horticulture, avec une attention particulière portée aux femmes et aux jeunes.

La contribution du FIDA comprend 9 millions de dollars de financement sous forme de prêt, 1,8 million de dollars pour le partage des risques et 1,2 million de dollars d’assistance technique. L’objectif est de combiner crédit et accompagnement pour améliorer la capacité des organisations à accéder durablement au financement.

Réduire le risque pour les prêteurs

Les besoins de financement des organisations paysannes restent largement insatisfaits au Rwanda. Les difficultés tiennent notamment au manque de garanties, à la qualité inégale des états financiers, aux faiblesses de gouvernance et à la perception élevée du risque agricole par les établissements prêteurs.

Le mécanisme doit donc aider à absorber une partie de ce risque tout en améliorant la gestion financière, la gouvernance et les capacités numériques des organisations participantes. Bank of Kigali doit mettre à disposition ses produits de financement, tandis que l’assistance technique doit préparer les structures agricoles à répondre aux exigences du crédit formel.

Le montage bénéficie également du mécanisme Blended Investment Finance and Technical Assistance du Global Agriculture and Food Security Program. Une allocation de 6 millions de dollars doit contribuer à mobiliser 15 millions de dollars supplémentaires auprès des partenaires, portant l’enveloppe totale à 21 millions.

Pour le Rwanda, cette opération complète d’autres dispositifs régionaux soutenus par le FIDA, dont un mécanisme de 200 millions de dollars pour l’adaptation climatique en Afrique de l’Est qui inclut également le pays. L’enjeu est d’élargir l’accès des petits producteurs au financement, de renforcer la résilience des chaînes de valeur et d’attirer davantage de capitaux privés vers l’agriculture.