Rupture des négociations Canada‑USA : Trump fustige la suspension d’une publicité

Le Premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a annoncé vendredi 24 octobre le retrait d’une campagne publicitaire télévisée visant à protester contre la hausse des droits de douane américains, mesure qui avait conduit Donald Trump à rompre les négociations commerciales avec le Canada. « Après discussion avec le Premier ministre canadien Mark Carney, l’Ontario suspendra sa campagne publicitaire aux États-Unis à partir de lundi afin de permettre la reprise des négociations commerciales », a déclaré Doug Ford sur X, tout en précisant que la publicité serait néanmoins diffusée aux États-Unis ce week-end, notamment lors des deux premiers matchs des finales du championnat nord‑américain de base‑ball, rendez‑vous traditionnellement très suivi.

