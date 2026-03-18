Rulani Mokwena (Mamelodi Sundowns) condamné à deux mois de prison

Le coach sud-africain Rulani Mokwena a été frappé d’une condamnation avec sursis par le tribunal de Dar El Beïda, à Alger, après avoir été jugé coupable d’avoir tenté de quitter le territoire national avec des devises non déclarées.

Les faits remontent à un contrôle à l’Aéroport Houari-Boumediene où les services des douanes ont intercepté le technicien. Lors de la fouille, les agents ont mis la main sur 14 200 euros en billets que Mokwena n’avait pas déclarés, en infraction avec les règles algériennes encadrant les transferts de devises au départ du pays.

Le magistrat a finalement infligé une peine d’emprisonnement de deux mois, mais assortie d’un sursis : Mokwena n’ira donc pas en détention sauf en cas de nouvelle infraction commise durant la période d’épreuve.

Mesures pécuniaires et suite judiciaire

Outre la suspension de peine, le tribunal a ordonné la saisie des 14 200 euros retrouvés sur la personne du coach. Une amende complémentaire de 50 000 dinars algériens — soit environ 200 euros — a également été prononcée à son encontre.

L’affaire intervient peu après le départ de Mokwena du MC Alger, club qu’il avait entraîné pendant près de huit mois. Selon les éléments rapportés, son interpellation est survenue à l’occasion d’un contrôle de routine à l’aéroport avant que le dossier ne soit transmis à la juridiction de Dar El Beïda, compétente pour les infractions relevées dans la zone aéroportuaire.