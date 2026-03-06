Royaume-Uni : le quotidien conservateur The Telegraph racheté par Axel Springer

Le groupe de médias allemand Axel Springer a annoncé, vendredi 6 mars 2026, l’achat surprise du quotidien britannique The Telegraph. L’opération est intervenue alors qu’un rival, le propriétaire du Daily Mail, DMGT, cherchait également à s’emparer du titre — une perspective qui avait suscité des réserves du gouvernement britannique au sujet de la diversité des voix médiatiques.

La cession a été réalisée au profit d’Axel Springer par RedBird IMI, la coentreprise réunissant le fonds américain RedBird et le véhicule d’investissement média d’Abou Dhabi IMI. Le montant de la transaction s’élève à 575 millions de livres sterling, ce qui correspond à environ 663 millions d’euros.

Dans son communiqué, Axel Springer rappelle qu’il détient déjà des titres de grande audience comme le tabloïd Bild, ainsi que Die Welt et le réseau Politico. Le groupe affirme en outre qu’il veillera à préserver l’indépendance rédactionnelle du Telegraph.

Cette annonce met fin aux perspectives de rachat portées par DMGT : le groupe avait annoncé en novembre 2025 un accord avec RedBird pour reprendre The Telegraph au prix de 500 millions de livres.

Enjeux et réactions

Le dossier avait pris une dimension politique en raison des craintes exprimées sur la concentration des médias au Royaume-Uni si le Daily Mail devenait propriétaire du titre. Ces inquiétudes avaient alimenté les débats publics et interpeller les autorités sur la pluralité de l’information.

La garantie formulée par Axel Springer concernant l’autonomie éditoriale apparaît destinée à dissiper ces inquiétudes et à rassurer tant les lecteurs que les acteurs du secteur quant à l’avenir du journal sous sa nouvelle tutelle.