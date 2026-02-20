Rihanna, égérie Dior, achète une maison en France dans le village de Christian

Rihanna fête ses 38 ans ce 20 février 2026 et confirme sa présence régulière en France avec l’achat d’une villa à Mougins, sur la Côte d’Azur. Icône mondiale de la pop, égérie de Dior et entrepreneuse derrière Fenty Beauty, elle a investi près de 2 millions d’euros pour cette résidence, selon la presse.

La propriété choisie par la chanteuse barbadienne est décrite comme une villa en pierre de taille située au sein d’un domaine « ultra sécurisé » de la copropriété des Parcs de Mougins, d’après les informations publiées par Closer. La maison, proche du parc naturel de la Valmasque, est entourée d’arbres, dotée d’une piscine et aménagée pour préserver l’intimité de ses occupants.

La transaction et la présence de Rihanna à Mougins ont suscité des réactions locales. « Beaucoup de riverains l’ont appris par la presse. Ici, tout se sait à demi-mot. Mais je peux vous garantir que Rihanna a bien acheté une maison à Mougins », a déclaré Valérie Barth, architecte d’intérieur spécialisée dans le luxe, citée par Closer. Le maire, Richard Galy, avait également commenté l’arrivée de la star en évoquant sa fierté d’accueillir une célébrité tout en précisant n’avoir pas encore rencontré Rihanna, propos également rapportés par le magazine.

Un village prisé par les artistes et les personnalités

Mougins, perché sur les hauteurs de Cannes, attire depuis longtemps artistes, chefs d’État et personnalités du monde du spectacle et du sport. Le village est associé à la mémoire de Christian Dior, qui y a vécu, et à Pablo Picasso, qui y a peint certaines de ses œuvres et y est décédé en 1973.

Plusieurs personnalités françaises y possèdent des résidences : l’ancien président François Hollande, les sportifs Henri Leconte et Patrick Vieira, ainsi que l’humoriste Franck Dubosc. Mougins conserve une réputation de lieu de villégiature discret et raffiné, appréciée pour ses ruelles pavées, ses galeries d’art et sa gastronomie.

Le village abrite des institutions culturelles reconnues, comme le Musée d’Art Classique (MACM) et le Musée de la Photographie André Villers. Chaque année, le Festival international de la gastronomie accueille chefs et gourmets, renforçant l’attractivité touristique et culturelle de la commune.

Rihanna partage désormais son temps entre les États-Unis, la Barbade et la France. En 2021, elle avait acquis une villa à Beverly Hills pour 13,8 millions de dollars, mentionnée dans la presse comme la rendant voisine de Paul McCartney.

Selon les articles publiés, le choix de Mougins par la chanteuse s’inscrit dans la tradition d’artistes séduits par la lumière et la douceur de vivre de la Côte d’Azur, et apparaît lié à ses liens professionnels avec la maison Dior, visibles notamment lors de sa montée des marches au Festival de Cannes en robe Dior Haute Couture.