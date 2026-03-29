Réuni au Caire, voici tout ce qu’il faut retenir de la session de la CAF

Réuni au Caire, le comité exécutif de la Confédération africaine de football a validé la démission de son secrétaire général, Véron Mosengo-Omba. Lors de cette séance, les dirigeants ont par ailleurs annoncé un vaste chantier de réformes autour de l’arbitrage et confirmé que le président de la CAF, Patrice Motsepe, se rendra prochainement au Sénégal puis au Maroc afin d’apaiser les tensions liées à la finale de la CAN 2025.

La décision de Mosengo-Omba de quitter ses fonctions n’a pas surpris les observateurs, la pression sur sa personne s’étant accrue depuis plusieurs mois, notamment après le transfert de l’organisation de la CAN du Sénégal vers le Maroc. L’ancien numéro deux de l’institution a remis sa démission et cessera ses responsabilités exécutives au sein de la CAF.

Dans la lettre annonçant son départ, il affirme partir en paix après avoir, selon lui, levé les doutes entretenus à son encontre. D’origine congolaise et de nationalité suisse, Véron Mosengo-Omba indiquera se consacrer à des projets personnels liés au développement du football en République démocratique du Congo. Le Nigérian Samson Adamu, qui dirige actuellement les compétitions à la CAF, assurera l’intérim jusqu’à la prochaine assemblée générale.

À l’issue du comité exécutif, Patrice Motsepe a évité de s’étendre sur les incidents survenus lors de la finale de la CAN, rappelant que les faits font l’objet d’un examen par le Tribunal arbitral du sport et qu’il appliquera la décision rendue par cette instance. Le président a aussi annoncé la mise en œuvre de modifications statutaires et réglementaires destinées à renforcer la confiance dans le corps arbitral, les opérateurs VAR, les commissaires de match et les organes juridictionnels de la CAF, afin de limiter le risque de récidive d’événements jugés inacceptables.

Vers une CAN à 28 équipes

Motsepe a confirmé son intention de se rendre d’abord au Sénégal puis au Maroc pour tenter de restaurer le dialogue entre les deux pays et calmer les rivalités exacerbées par la finale. Il a insisté sur le rôle rassembleur du football et sur la nécessité de préserver et de consolider les liens historiques entre les peuples sénégalais et marocain.

Enfin, le président de la CAF a indiqué que le calendrier de la compétition sera modifié et à partir de 2028, la Coupe d’Afrique des nations se disputera tous les quatre ans et le nombre d’équipes participantes passera de 24 à 28.