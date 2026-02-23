Retraite anticipée à la SRTB: les confédérations syndicales dénoncent une décision arbitraire

Plusieurs agents en service à la télévision nationale pourraient être contraints à une retraite anticipée, une perspective qui suscite une vive réaction du mouvement syndical.

Dans une déclaration rendue publique, des confédérations syndicales dénoncent une mesure qu’elles qualifient de « décision funeste, sélective et arbitraire », imputée aux responsables de la Société de Radio et Télévision du Bénin.

Le document est conjointement signé par Anselme Amoussou, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, Moudassirou Bachabi, secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin, et Apollinaire Affewe, secrétaire général de l’Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin.

Dans leur prise de position, les confédérations expriment leur indignation face à une procédure qu’elles estiment menée sans concertation et en violation des principes d’équité et de justice sociale.

Elles dénoncent un ciblage injustifié de certains agents et alertent sur les conséquences humaines et professionnelles d’une telle décision.

Les organisations syndicales exigent l’arrêt immédiat de la procédure de mise à la retraite forcée, la réintégration sans délai des agents concernés et l’ouverture d’un véritable cadre de dialogue institutionnel entre la direction de la SRTB et les représentants des travailleurs.

Elles appellent par ailleurs les autorités compétentes à s’impliquer afin de prévenir une crise sociale au sein de l’entreprise publique de médias.

À ce stade, la direction de la SRTB ne s’est pas encore officiellement prononcée sur ces accusations. Les confédérations syndicales préviennent toutefois qu’elles se réservent le droit d’engager d’autres actions si leurs revendications ne sont pas prises en compte.