Retrait des États-Unis de l’OMS : danger pour le pays et le monde
Mardi 13 janvier, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé que la décision de l’administration Trump de retirer les États-Unis de l’agence onusienne, dont le retrait doit prendre effet officiellement la semaine prochaine, représente une menace pour la sécurité américaine et mondiale, rapporte l’AFP. Lors d’une conférence de presse à Genève, le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus a qualifié cette démarche de «perte pour les États-Unis et pour le reste du monde», affirmant qu’elle mettait en danger la sécurité nationale et internationale.
