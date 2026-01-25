Retour en Serie A pour l’Ivoirien ?

Jérémie Boga, l’ailier international ivoirien, est annoncé sur les radars d’un grand club italien : Naples, selon le quotidien Il Mattino, alors que le joueur est en passe de quitter la Ligue 1 pour revenir en Serie A.

L’information, relayée par la presse italienne, place l’ancien joueur de Chelsea et ex‑élément marquant de Sassuolo et de l’Atalanta parmi les pistes du mercato transalpin. Le dossier intervient alors que Boga dispute cette saison des rencontres en Ligue 1, avec 20 apparitions à son actif.

Sur le plan sportif, Jérémie Boga affiche pour l’instant deux buts inscrits et deux passes décisives sur l’ensemble de ses sorties cette saison. Sa cote de transfert est estimée autour de huit millions d’euros, selon les sources citées par Il Mattino.

Clubs intéressés et paramètres du transfert

Le quotidien italien évoque Naples comme principal prétendant au profil de l’ailier polyvalent. Le club napolitain, qui scrute régulièrement le marché offensif, figure donc parmi les premiers noms associés à la possible venue de Boga en Serie A.

Parallèlement, des échos de marché mentionnent également la Juventus comme un club qui suit l’évolution de la situation du joueur. Le club turinois apparaît dans certaines listes de candidats, sans qu’Il Mattino n’ait précisé l’avancement éventuel de contacts ou d’offres concrètes.

La valorisation du joueur, estimée à huit millions d’euros, constitue un élément central pour les discussions potentielles entre clubs. Cette estimation correspond à la valorisation présentée dans les médias et servira de référence lors d’éventuelles négociations, selon les informations disponibles.

Jérémie Boga, formé au centre de formation de Chelsea avant ses passages notables en Italie à Sassuolo et à l’Atalanta, porte également le costume d’international ivoirien. Son retour en Serie A serait une réinstallation dans un championnat où il s’est fait connaître au niveau européen.

La saison en cours, marquée par 20 apparitions et une contribution directe de quatre buts/assists, permet aux clubs intéressés d’évaluer le rendement récent du joueur. Ce bilan sportif, combiné à sa polyvalence offensive, justifie l’intérêt reporté par la presse italienne.

À ce stade, les informations disponibles proviennent principalement du quotidien Il Mattino et des relais médiatiques italiens. Aucune confirmation officielle des clubs concernés ou du joueur n’a été publiée au moment de la rédaction de cet article.