REJED-Bénin – Présidentielle 2026: grande mobilisation de soutien à Sè au duo Wadagni – Talata

À quelques semaines du scrutin présidentiel du 12 avril 2026, les jeunes entrepreneurs béninois et de la diaspora ont affiché, le 14 mars, une mobilisation sans précédent à Sè, dans la commune de Houéyogbé, lors d’un rassemblement organisé par REJED-Bénin. Leur message est clair : soutenir le duo Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata pour une victoire dès le premier tour et un score historique.

Rassemblée le 14 mars à Sè, dans la commune de Houéyogbé, la grande mobilisation des jeunes entrepreneurs béninois et de la diaspora a pris des allures de tribune politique. Ce rassemblement, organisé par le réseau REJED-Bénin (Réseau des Jeunes Entrepreneurs pour le Développement Durable), a mis en lumière l’importance de l’élection présidentielle du 12 avril prochain.

Présidentielle 2026 : REJED-Bénin mobilise à Sè en soutien au duo Wadagni-Talata

« Grand rassemblement justement. Grand par sa solennité, grand par son caractère national et international, grand par sa composition », a lancé le porte-parole de REJED-Bénin, dans un discours qui a rapidement basculé sur la présidentielle. « En ce jour spécial, nous témoignons résolument de notre engagement ferme et de notre force dans ce qui est en train de se construire fortement en ce moment : l’élection présidentielle d’avril 2026 et du choix qui sera celui de la nation tout entière », a-t-il affirmé, soulignant que le duo Wadagni-Talata représente le « meilleur choix » pour le pays.

Présidentielle 2026 : REJED-Bénin mobilise à Sè en soutien au duo Wadagni-Talata



REJED-Bénin, de l’entrepreneuriat à l’engagement politique

Le mouvement REJED-Bénin, né en 2019 de la volonté de jeunes Africains et Français formés au développement économique, se présente comme un acteur majeur de l’accompagnement des jeunes entrepreneurs béninois et de la diaspora. « Plusieurs objectifs sont poursuivis : former et orienter les jeunes entrepreneurs, accompagner les entrepreneurs dans plusieurs secteurs, dont la formalisation et la recherche de financement… », a expliqué le porte-parole. Mais le mouvement revendique désormais un rôle politique affirmé : « REJED-Bénin a vu juste qu’il faut s’intéresser non seulement à la gestion de notre pays, mais aussi au choix de nos dirigeants », a-t-il précisé.

Le REJED a salué le bilan du président sortant : « Aujourd’hui, nous sommes ici pour vous parler de cet bâtisseur qui, à l’ombre, au côté de l’autre bâtisseur, je veux nommer son Excellence Monsieur Patrice Talon, a fait de notre pays une nation moderne, une référence dans la sous-région, un pays qui a cessé d’être en voie de développement pour se révéler. Cet autre bâtisseur qu’on ne présente plus, c’est bien sûr Monsieur Romuald Wadagni. C’est le meilleur choix à plusieurs égards », a insisté le responsable de REJED-Bénin.

Présidentielle 2026 : REJED-Bénin mobilise à Sè en soutien au duo Wadagni-Talata



Objectif 12 avril: un coup KO dès le premier tour

La mobilisation s’annonce massive et déterminée pour le scrutin présidentiel. Le mouvement affiche des ambitions claires : « Une forte mobilisation à travers tout le pays pour : une présidentielle sans second tour, une victoire historique, un taux d’au moins 75 % », a-t-il affirmé, exhortant chaque citoyen à s’impliquer dans ce qu’il considère comme « l’écriture d’une page de notre histoire politique ».

À quelques semaines de l’élection, REJED-Bénin réaffirme ainsi sa volonté de mêler développement économique et engagement politique, en plaçant les jeunes au cœur de la décision nationale.

Présidentielle 2026 : REJED-Bénin mobilise à Sè en soutien au duo Wadagni-Talata

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