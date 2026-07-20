«Regardez ce que cela représente pour lui», les larmes de Messi après la finale du Mondial émeuvent Thierry Henry

Touché par les images de Lionel Messi en larmes après la finale de la Coupe du monde 2026, Thierry Henry a tenu à défendre l’engagement du capitaine argentin. L’ancien international français a souligné l’amour profond du huituple Ballon d’Or pour son pays.

Les images ont marqué les esprits. Après la défaite de l’Argentine face à l’Espagne (1-0, a.p.) en finale de la Coupe du monde 2026, Lionel Messi est apparu très ému au moment de recevoir sa médaille de finaliste. Une séquence qui a particulièrement touché Thierry Henry. Consultant pour Fox Sports, l’ancien attaquant de l’équipe de France et légende d’Arsenal a tenu à mettre en avant la passion du capitaine argentin pour son maillot national, alors que certains ont parfois remis en question son attachement à l’Albiceleste. « Regardez ce que cela représente pour lui. Si vous avez déjà douté de sa motivation, regardez simplement cette image. Regardez ce que cela signifie pour lui », a déclaré Henry.

L’ancien buteur des Bleus a poursuivi son hommage en insistant sur l’investissement total du joueur de 39 ans. « Tout le monde applaudit parce que vous voyez ce que cela représente. Il a déjà tout gagné, mais regardez-le. Regardez cette passion, cette envie et cet amour qu’il porte à son pays et tout ce qu’il donne pour lui », a-t-il ajouté. Malgré l’issue douloureuse de la finale, Lionel Messi a une nouvelle fois marqué l’histoire de la Coupe du monde. Le capitaine argentin a terminé le tournoi avec huit buts, contribuant largement au parcours de l’Albiceleste jusqu’à la dernière marche de la compétition. À l’heure où les interrogations persistent sur la suite de sa carrière internationale, les témoignages de respect et d’admiration continuent d’affluer pour saluer l’empreinte laissée par Messi sous le maillot argentin.