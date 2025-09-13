Real Madrid: Xabi Alonso n’exclut pas un trio Mbappé-Vinicius-Rodrygo

En conférence de presse avant le déplacement à la Real Sociedad en Liga, Xabi Alonso s’est réjoui du visage affiché par son équipe en ce début de saison. Et l’entraineur du Real Madrid envisage de reformer le trio Mbappé-Vini-Rodrygo en attaque.

Le Real Madrid marche sur les eaux en ce début de saison. Le club madrilène est en tête de la Liga, à égalité avec l’Athletic Bilbao (trois victoires en autant de sorties). Une bonne forme qui réjouit Xabi Alonso qui est à sa première campagne sur le banc merengue.

En déplacement ce samedi à la Real Sociedad, l’entraineur madrilène a félicité ses joueurs pour ce début en trombe, notamment Kylian Mbappé qui est déjà à trois buts. «Il est en très bonne forme, tant sur le plan sportif que personnel. Après sa première saison, il attend la deuxième avec impatience. Il s’approprie pleinement son rôle. Il ne doit pas être le seul à jouer», a confié Alonso à propos de la star française.

Si KM10 pête la forme, ce n’est visiblement pas le cas des autres membres de l’attaque. Vinicius Junior alterne le bon et le moins bon alors que son compatriote brésilien, Rodrygo, n’entre même pas dans les plans du coach madrilène. Malgré tout, Xavi Alonso n’exclut pas de former un trio avec ces joueurs.

«Ils le peuvent (jouer ensemble, ndlr), ils l’ont déjà fait depuis longtemps. Ce n’est pas exclu. Le fait que nous ne l’ayons pas encore fait n’est rien. On ne peut pas tirer de conclusions après seulement trois matchs» Des propos qui vont sans doute plaire à Rodrygo, longtemps annoncé sur le départ cet été.