Real Madrid: Xabi Alonso dévoile son groupe pour la réception de Majorque

L’entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, a communiqué la liste des joueurs retenus pour affronter Majorque ce samedi, en Liga au Santiago-Bernabéu.

L’Espagnol a convoqué ses stars offensives, dont Kylian Mbappé, Vinícius Júnior et Rodrygo. Les Madrilènes aborderont ce rendez-vous avec confiance après leur victoire 3-0 face à Oviedo lors de leur dernière sortie.

Le coup d’envoi de la rencontre Real Madrid – Majorque sera donné à 20h30 (GMT+1).

Le groupe madrilène :

Gardiens : Courtois, Lunin, Sergio Mestre

Défenseurs : Carvajal, Militão, Alaba, Trent, Asencio, Á. Carreras, Fran García, Rüdiger, Huijsen

Milieux : Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos, Thiago

Attaquants : Vinícius Júnior, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim, Mastantuono