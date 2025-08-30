PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img

Real Madrid: Xabi Alonso dévoile son groupe pour la réception de Majorque

Football
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Accueil image/svg+xml Sport image/svg+xml Football image/svg+xml Real Madrid: Xabi Alonso dévoile son groupe pour la réception de Majorque
Xabi Alonso @Infos Sport
Xabi Alonso @Infos Sport
-Publicité-

L’entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, a communiqué la liste des joueurs retenus pour affronter Majorque ce samedi, en Liga au Santiago-Bernabéu.

L’Espagnol a convoqué ses stars offensives, dont Kylian Mbappé, Vinícius Júnior et Rodrygo. Les Madrilènes aborderont ce rendez-vous avec confiance après leur victoire 3-0 face à Oviedo lors de leur dernière sortie.

Le coup d’envoi de la rencontre Real Madrid – Majorque sera donné à 20h30 (GMT+1).

Le groupe madrilène :

  • Gardiens : Courtois, Lunin, Sergio Mestre
  • Défenseurs : Carvajal, Militão, Alaba, Trent, Asencio, Á. Carreras, Fran García, Rüdiger, Huijsen
  • Milieux : Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos, Thiago
  • Attaquants : Vinícius Júnior, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim, Mastantuono
-Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Europe

Ligue 1: le groupe du PSG pour le déplacement à Toulouse

Nigeria

Nigeria: Eric Chelle dévoile sa liste pour les éliminatoires du Mondial 2026

Sénégal

CHAN 2025: le Sénégal dompte le Soudan et prend la 3è place

Europe

José Mourinho vers un retour en Premier League ?

Europe

Mondial 2026 (Q): la liste de l’Angleterre sans Alexander-Arnold

Europe

Ligue des champions: Luis Enrique croit en un nouveau sacre du PSG

Europe

LDC: Real Madrid – Man City, Barça – Bayern, le tirage au sort complet

Europe

Alejandro Garnacho quitte Manchester United pour Chelsea

Afrique du Sud

Mondial 2026 (Q): la liste de l’Afrique du Sud pour défier le Nigeria

Togo

Mondial 2026 (Q): la liste du Togo avec plusieurs revenants

VOIR TOUS LES FLASHS