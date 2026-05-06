Real Madrid: Rüdiger aurait giflé un coéquipier à l’entrainement

Une altercation a opposé Rüdiger à son coéquipier Carreras à l’entraînement, dans un contexte de frustration après un nul face au Betis. L’incident, rapidement désamorcé, a été qualifié d’isolé par le vestiaire madrilène.

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Un incident interne a récemment agité le vestiaire du Real Madrid. Selon le Daily Mail, Antonio Rüdiger aurait eu une altercation avec son jeune coéquipier Álvaro Carreras, nécessitant l’intervention d’autres joueurs pour les séparer à l’entraînement. L’épisode serait survenu dans un contexte de tension, quelques jours après le match nul concédé face au Real Betis (1-1). Le défenseur allemand aurait alors perdu son sang-froid, donnant lieu à un accrochage avec le latéral espagnol.

Rapidement, le club a tenté d’éteindre l’incendie en interne. Carreras lui-même a tenu à minimiser les faits dans un message apaisant : « Il s’agit d’un incident isolé, sans gravité, qui est déjà réglé. Mes relations avec l’ensemble du groupe sont excellentes. » D’après plusieurs sources, Rüdiger aurait présenté ses excuses à son coéquipier dans la foulée. Les deux joueurs auraient même partagé un moment convivial quelques jours plus tard, lors d’un dîner organisé avec leurs familles, signe d’un retour au calme dans le vestiaire madrilène.





