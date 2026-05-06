Fortes pluies à Cotonou : le maire Luc Gnacadja réagit face aux routes inondées

De fortes pluies ont paralysé plusieurs axes de Cotonou ce mercredi 6 mai 2026. Face aux perturbations, le maire Luc Gnacadja a annoncé des mesures d’urgence pour améliorer la circulation.

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De violentes pluies se sont abattues sur la ville de Cotonou dans la matinée du 6 mai 2026, provoquant d’importantes inondations et rendant plusieurs voies impraticables. Cette situation a fortement perturbé la circulation et compliqué les déplacements des populations.

Réagissant à ces événements, le maire de Cotonou, Luc Gnacadja, a adressé un message aux habitants. Il a indiqué que « les fortes pluies enregistrées ce matin ont provoqué d’importantes perturbations sur plusieurs axes de la ville », tout en assurant que « la situation est suivie en temps réel avec toute l’attention qu’elle requiert ».

Selon l’autorité municipale, des équipes sont déjà mobilisées sur le terrain. « Les équipes techniques de la mairie sont actuellement déployées dans les zones les plus touchées afin de faciliter l’écoulement des eaux », a-t-il précisé. Ces interventions visent à réduire progressivement les inondations et à rétablir la circulation.

Le maire a également souligné que des actions préventives sont en cours depuis plusieurs semaines, notamment « le travail d’identification des points critiques », permettant aujourd’hui des interventions « plus ciblées et mieux coordonnées ».

Face à la gravité de la situation, il appelle les populations à la prudence : « je vous invite (…) à limiter vos déplacements pendant les épisodes de fortes pluies, à éviter les zones inondées et à faire preuve de prudence ».