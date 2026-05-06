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Europe

Atlético: Diego Simeone salue Koke et appelle à soutenir Antoine Griezmann

Éliminé par Arsenal en demi-finale de la Ligue des champions, l’entraîneur de l’Atlético Madrid a mis en avant la performance de son capitaine Koke et exhorté les supporters à accompagner Antoine Griezmann pour ses derniers matchs au club.

Romaric Déguénon
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FOOTBALL
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Antoine Griezmann sous le maillot de l'Atletico Madrid
Antoine Griezmann sous le maillot de l'Atletico Madrid @Besoccer
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Éliminé aux portes de la finale de la Ligue des champions, l’Atlético Madrid a quitté la scène européenne après sa défaite face à Arsenal (1-0), mardi à l’Emirates Stadium. Un revers qui scelle l’élimination des Colchoneros (2-1 sur l’ensemble des deux matches). En conférence de presse, Diego Simeone a tenu à saluer l’engagement de ses joueurs, tout en mettant en lumière certaines individualités. Le technicien madrilène a notamment rendu hommage à son capitaine Koke. « Il a été incroyable, une véritable leçon de football à son âge », a-t-il souligné.

Simeone a également eu un mot appuyé pour Antoine Griezmann, annoncé sur le départ en fin de saison vers Orlando City SC. L’entraîneur argentin a appelé les supporters à soutenir l’attaquant français jusqu’à ses derniers instants sous le maillot rojiblanco. « J’espère que nos supporters lui offriront le soutien qu’il mérite pour ses derniers matches », a-t-il déclaré. Malgré la déception, Simeone a conclu sur une note de gratitude envers son groupe, saluant l’investissement collectif tout au long de la campagne européenne.



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