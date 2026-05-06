Norbert Tarayre commente l’arrivée d’Olivier Minne à la présentation du Meilleur Pâtissier

Ce jeudi 30 avril 2026, Norbert Tarayre, célèbre chef connu notamment pour sa participation à Top Chef, était l’invité de l’émission Culture Médias sur Europe 1, animée par Thomas Isle. Lors de cette intervention, il est revenu sur son engagement dans la nouvelle saison du programme phare de la pâtisserie à la télévision, Le Meilleur Pâtissier. Ce rendez-vous culinaire, très suivi par le public français, voit cette année le duo formé par Norbert Tarayre et la youtubeuse Roxane prendre la relève de deux figures emblématiques de l’émission, Mercotte et Cyril Lignac.

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Norbert Tarayre a ainsi précisé que leur binôme constituait une alliance forte et complémentaire. Il a expliqué que succéder à Mercotte représentait un vrai défi, évoquant l’attachement des téléspectateurs à cette icône du programme. Selon lui, l’ancienne jurée « manque beaucoup sous la tente » où se déroule la compétition. Ce remplacement marque une nouvelle ère pour l’émission, qui souhaite insuffler une dynamique différente tout en restant fidèle à ses traditions.

Par ailleurs, un autre changement notable dans cette saison concerne le rôle d’animateur principal, désormais assumé par Olivier Minne. Norbert Tarayre a commenté avec enthousiasme cette nouvelle orientation, mettant en lumière le style d’animation singulier que l’on retrouve dans cette version renouvelée du Meilleur Pâtissier.

Norbert Tarayre : « Il présente Le Meilleur Pâtissier façon Fort Boyard »

Au cours de son entretien sur Europe 1, Norbert Tarayre a livré ses impressions sur l’arrivée d’Olivier Minne à la présentation de l’émission. Il a particulièrement souligné la manière apaisante et posée dont l’animateur mène le programme. « J’aime sa façon et sa posture de présenter », a-t-il affirmé, appréciant notamment la maîtrise de la respiration d’Olivier Minne lorsqu’il introduit les épreuves.

Le chef a insisté sur le calme et l’harmonie que dégage le présentateur, évoquant un côté « fleurir n’importe quel propos, sujet ». Ce ton doux et mesuré contraste avec l’énergie souvent vive que l’on peut attendre dans ce type de concours. Cependant, Norbert Tarayre a également remarqué que, dans un premier temps, Olivier Minne conservait des traits de son ancien style, en particulier des gimmicks issus de son expérience sur le jeu télévisé Fort Boyard. « Là, on le voit, on a l’impression qu’il présente Le Meilleur Pâtissier façon Fort Boyard ! Au départ, il avait gardé des gimmicks, on le taquine un petit peu. C’est un caméléon, il a trouvé sa place », a-t-il ajouté.

Au-delà des qualités d’animateur, l’ex-candidat de Top Chef a également partagé une anecdote plus légère concernant l’appétit de son collègue. « Qu’est-ce qu’il mange ! Il tape dans les assiettes », a confié Norbert Tarayre, soulignant la gourmandise d’Olivier Minne durant les tournages. Ce dernier fait donc preuve d’un vrai plaisir à goûter les créations des pâtissiers, ce qui participe à la convivialité de l’ambiance sur le plateau.

Enfin, concernant l’organisation des tournages, Norbert Tarayre a précisé : « Ça va d’une journée, une épreuve. Parfois ça va sur trois, quatre jours. On est sur du confort incroyable ». Ces détails donnent un aperçu du rythme de production de l’émission, qui cherche à allier exigence et conditions de travail sereines pour ses participants et ses animateurs.