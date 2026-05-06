LDC: Wesley Sneijder allume Arsenal – Atlético Madrid

Très critique après la demi-finale de Ligue des champions, Wesley Sneijder a jugé le niveau de jeu insuffisant, allant jusqu’à ironiser sur une intervention de l’UEFA pour écourter la rencontre.

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Ancien international néerlandais, Wesley Sneijder n’a pas mâché ses mots après la demi-finale retour de Ligue des champions entre Arsenal et l’Atlético Madrid. Très critique envers la qualité de la rencontre, remportée 1-0 par les Gunners grâce à un but de Bukayo Saka, Sneijder a estimé que le niveau proposé était largement en deçà des standards attendus à ce stade de la compétition.

Sur le plateau de Ziggo Sport, l’ancien meneur de jeu s’est même livré à une sortie pour le moins radicale : « Après 35 minutes, j’ai pensé que l’UEFA aurait dû intervenir. Il fallait arrêter le match, faire sortir les deux équipes et envoyer directement le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain en finale », a-t-il lancé, sur un ton ironique.

Dans son analyse, Sneijder pointe notamment l’approche trop prudente de l’Atlético, qui aurait laissé l’initiative à Arsenal. « Je m’y attendais : ils ont reculé, perdu des ballons, et Arsenal a pris le contrôle du jeu », a-t-il ajouté. Des propos tranchants qui illustrent la déception de l’ancien joueur face à une affiche qui n’a pas tenu toutes ses promesses sur le plan du spectacle.





