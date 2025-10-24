Real Madrid: Mbappé envoie un message fort au Barça avant le Clasico

Brillant depuis le début de la saison, Kylian Mbappé a été élu meilleur joueur du Real Madrid pour le mois de septembre. Auteur de dix buts en six matches, le Français se prépare désormais à disputer le Clasico face au FC Barcelone. Et l’attaquant français a envoyé un message fort aux Blaugrana.

Les performances de Kylian Mbappé sous le maillot du Real Madrid continuent d’impressionner l’Espagne. Auteur de dix buts et une passe décisive en six rencontres, l’international français a été désigné « Jugador Cinco Estrellas », trophée récompensant le meilleur joueur madrilène du mois de septembre.

Satisfait de ce nouveau titre individuel, le capitaine des Bleus a salué le travail collectif de son équipe. « C’est toujours un honneur de recevoir cette distinction. Nous avons bien débuté la saison, avec beaucoup de victoires et de buts. L’équipe se sent en confiance et j’espère que cette dynamique va se poursuivre », a-t-il confié.

Déjà incontournable dans l’effectif merengue, Mbappé a désormais les yeux rivés sur le Clasico, programmé dimanche à 16h15 (GMT+1) face au Barça. Un choc qu’il aborde avec détermination. « C’est le match que tout le monde attend. Il n’y a rien de comparable dans le football espagnol. C’est un rendez-vous aussi prestigieux qu’un grand match de Ligue des champions. Nous voulons non seulement y participer, mais surtout le gagner », a lancé l’attaquant madrilène. Toujours aussi ambitieux, Mbappé compte bien prolonger son début de saison tonitruant en remportant la victoire pour les Madrilènes.