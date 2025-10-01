Real Madrid: Mbappé égale un record de Cristiano Ronaldo

Auteur de 13 buts en seulement 9 matchs, Kylian Mbappé porte déjà le Real Madrid et se rapproche des standards records de Cristiano Ronaldo sous le maillot merengue.

Kylian Mbappé réalise un début de saison sensationnel avec le Real Madrid. Déjà auteur de 13 buts en 9 matches, il affiche une moyenne impressionnante d’un but toutes les 60 minutes, surpassant même celle de Cristiano Ronaldo lors de ses plus grandes années à Madrid.

Avec plus de la moitié des réalisations merengues à son actif, l’attaquant français s’impose comme l’élément central du système de Xabi Alonso. Ses coéquipiers comme David Alaba et son entraîneur ne tarissent pas d’éloges, et certains imaginent déjà Mbappé capable de battre le record de 61 buts établi par CR7 en 2015.