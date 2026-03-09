Real Madrid: Kylian Mbappé forfait pour le choc face à Manchester City

Touché physiquement, Kylian Mbappé ne disputera pas le huitième de finale aller de l’UEFA Champions League entre le Real Madrid et Manchester City, mercredi au Santiago Bernabéu, mais un retour est espéré pour la manche retour.

Le Real Madrid devra se passer de l’un de ses atouts majeurs pour le choc européen face à Manchester City. Selon les informations du quotidien espagnol Marca, Kylian Mbappé ne participera pas au huitième de finale aller de a Ligue des Champions, prévu mercredi au Santiago Bernabéu.

L’attaquant français a bien effectué quelques exercices physiques au centre d’entraînement madrilène ces derniers jours, mais son état n’est pas encore jugé suffisant pour disputer une rencontre d’une telle intensité. Le staff médical préfère donc faire preuve de prudence et ne prendra aucun risque pour cette première manche face aux Citizens.

Du côté de la Maison Blanche, l’espoir demeure toutefois de retrouver rapidement l’international tricolore. Si sa récupération se déroule comme prévu et que le traitement conservateur porte ses fruits, Mbappé pourrait effectuer un retour progressif ce week-end lors du match de championnat contre Elche CF.

L’objectif principal reste néanmoins le match retour contre Manchester City, programmé la semaine prochaine, pour lequel le Real Madrid espère pouvoir compter sur sa star offensive dans un duel qui s’annonce déjà décisif pour la qualification