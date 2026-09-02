Real Madrid: Antonio Rüdiger met un terme à sa carrière internationale

À 33 ans et après 86 sélections avec l’Allemagne, Antonio Rüdiger a décidé de mettre un terme à son aventure internationale. Le défenseur du Real Madrid quitte la Mannschaft avec le sentiment du devoir accompli et entend désormais se consacrer pleinement à sa carrière en club.

À 33 ans, Antonio Rüdiger tourne la page de la Mannschaft. Le défenseur du Real Madrid a annoncé ce mardi sa décision de prendre sa retraite internationale, après 86 sélections et plus d’une décennie passée sous le maillot allemand. Appelé pour la première fois en 2014, le joueur madrilène s’est progressivement imposé comme l’un des cadres de la sélection. Il aura notamment participé aux principaux rendez-vous internationaux de ces dernières années, sans toutefois parvenir à décrocher un nouveau titre avec l’Allemagne.

« Après mûre réflexion, le moment est venu pour moi de mettre un terme à ma carrière en sélection et de laisser la place à la nouvelle génération », a expliqué Rüdiger dans un message publié sur ses réseaux sociaux. Le défenseur a également mesuré le chemin parcouru depuis ses débuts : « Je n’aurais jamais imaginé atteindre les 86 sélections. » Malgré les désillusions sportives, Rüdiger retient surtout les moments forts vécus avec la Mannschaft. Il a tenu à remercier ses anciens partenaires, les staffs techniques ainsi que les sélectionneurs Joachim Löw, Hansi Flick et Julian Nagelsmann.

L’international allemand a également salué les supporters, notamment pour l’atmosphère de l’Euro 2024. Désormais, Rüdiger souhaite consacrer toute son énergie au Real Madrid et ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en club.