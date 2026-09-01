Liga: la date du Clàsico entre le Barça et le Real Madrid est connue

Le premier Clasico de la saison 2026-2027 est désormais fixé : le FC Barcelone recevra le Real Madrid le dimanche 25 octobre au Spotify Camp Nou. Les deux géants espagnols, auteurs d’un sans-faute lors des trois premières journées, s’affronteront quelques jours seulement après le choc européen du Barça face au PSG.

Le calendrier de la Liga a livré l’une de ses affiches les plus attendues. Le FC Barcelone et le Real Madrid, qui ont parfaitement lancé leur saison avec trois victoires en autant de journées, se retrouveront face à face lors de la 10e journée du championnat espagnol. Le premier Clasico de la saison se disputera le dimanche 25 octobre, sur la pelouse du Spotify Camp Nou. Une affiche qui devrait déjà peser lourd dans la course au titre entre les deux grands rivaux espagnols.

Le contexte promet d’être particulièrement intense pour le Barça. Cinq jours seulement avant ce rendez-vous, les hommes de Hansi Flick auront affronté le Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Les Catalans devront donc gérer au mieux cette succession de chocs au plus haut niveau. De son côté, le Real Madrid abordera également cette rencontre avec l’ambition de frapper un grand coup face à son principal concurrent pour le titre.

Avec deux équipes en pleine confiance et un début de saison sans faute, ce Clasico s’annonce comme l’un des premiers grands temps forts de l’exercice 2026-2027. Les supporters des deux camps peuvent d’ores et déjà cocher la date dans leur agenda.

🚨 ¡YA HAY HORARIO PARA #ELCLÁSICO!



🗓 Domingo 25 de octubre

⌚ 21:00 horas CET

🏟 Spotify Camp Nou#LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/BzCl7n21lb — LALIGA (@LaLiga) September 1, 2026







