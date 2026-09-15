RDC-USA: 50 projets soumis et 100 000 tonnes de cuivre pour le marché américain

Kinshasa a soumis une cinquantaine de projets aux États-Unis, tandis que Gécamines prévoit de commercialiser 100 000 tonnes de cuivre de Tenke Fungurume vers le marché américain en 2026. La suite dépend des financements et des infrastructures capables d’accompagner ces flux.

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La RDC a soumis une cinquantaine de projets aux États-Unis, tandis que Gécamines prévoit de commercialiser 100 000 tonnes de cuivre de Tenke Fungurume vers le marché américain en 2026. Ces deux dossiers donnent une dimension concrète au partenariat économique que Kinshasa veut accélérer avec Washington.

Une Task force RDC-USA a été créée pour suivre les engagements, coordonner les projets proposés et préparer les réponses attendues de la partie américaine. Le gouvernement congolais dit avoir déjà transmis son portefeuille et attend encore des décisions sur une partie des financements et des actifs concernés.

Le rapprochement intervient dans un secteur où la concurrence stratégique est forte. La RDC est le premier producteur mondial de cobalt et le deuxième producteur de cuivre. La U.S. International Development Finance Corporation estime que des entreprises chinoises possèdent ou exploitent jusqu’à 80 % de la production congolaise de minerais critiques.

Gécamines cherche parallèlement à mieux contrôler la commercialisation des volumes liés à ses participations. À Tenke Fungurume, l’entreprise publique a exercé son droit d’achat sur 100 000 tonnes de cuivre correspondant à 20 % de la production 2026, avec une destination annoncée vers le marché américain.

Gécamines veut vendre directement une part plus importante de sa production

Le mécanisme utilisé à Tenke Fungurume marque une évolution dans la stratégie commerciale de Gécamines. L’entreprise ne veut plus dépendre uniquement des dividendes versés par ses coentreprises. Elle utilise aussi ses droits contractuels pour acheter directement des volumes et les revendre sur le marché international.

Cette politique s’étend à d’autres actifs. Fin janvier, Gécamines a attribué à Vitol et MRI les lots de cuivre et de cobalt issus de sa participation dans Kambove Mining. L’entreprise explique multiplier les appels d’offres depuis 2024 afin d’élargir le nombre de négociants et d’améliorer sa capacité à commercialiser directement les volumes auxquels elle a droit.

Le partenariat avec Washington comprend également une coentreprise envisagée entre Gécamines et Mercuria. En décembre 2025, la DFC américaine a annoncé une lettre d’intérêt pour une prise de participation dans cette structure. L’objectif affiché est de renforcer la transparence et la concurrence tout en sécurisant l’accès américain et allié au cuivre, au cobalt et à d’autres minerais critiques.

Cette ouverture ne remet pas en cause à court terme la présence chinoise dans le secteur minier congolais. Tenke Fungurume reste contrôlée par CMOC et plusieurs grandes mines du pays sont liées à des groupes chinois. Les nouveaux accords donnent surtout à Gécamines davantage de possibilités pour répartir ses volumes entre plusieurs acheteurs.

Les projets soumis à Washington dépendent encore des financements

Le partenariat porte aussi sur les infrastructures nécessaires au transport des minerais. La DFC finance déjà le corridor de Lobito avec un prêt de 553 millions de dollars destiné à moderniser plus de 1 300 kilomètres de voie ferrée en Angola et les installations portuaires de Lobito. L’agence a également annoncé une lettre d’intérêt liée à la réhabilitation de la ligne Dilolo-Sakania en RDC.

Kinshasa cherche en parallèle des capitaux privés pour l’énergie, les transports et la transformation industrielle. En juin, la Première ministre Judith Suminwa a reçu un consortium réunissant Mida Advisors, Standard Bank et Bank of America. Le groupe a présenté des mécanismes de financement de long terme pour plusieurs projets d’infrastructures.

La Task force doit maintenant faire le lien entre ces financements potentiels et la cinquantaine de projets déjà transmis aux États-Unis. Le gouvernement congolais précise que tous ne seront pas financés par Washington et que certains dossiers, dont Inga, nécessiteront plusieurs investisseurs réunis autour d’une structure commune.

Gécamines a programmé les 100 000 tonnes de cuivre de Tenke Fungurume sur l’ensemble de l’exercice 2026.