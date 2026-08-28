RDC-Congo : deux militaires du Congo-Brazzaville interpellés après un incident frontalier

Un accrochage fluvial entre Makotimpoko et Yumbi a conduit à l'interpellation d'un marin et d'un gendarme du Congo-Brazzaville, sur fond d'échanges diplomatiques entre Kinshasa et Brazzaville.

Un incident frontalier sur le fleuve Congo, entre Makotimpoko au Congo-Brazzaville et Yumbi en République démocratique du Congo, a conduit dans la nuit du 26 au 27 août à l’interpellation de deux militaires du Congo-Brazzaville, un marin et un gendarme. L’affaire a relancé les échanges diplomatiques entre Brazzaville et Kinshasa.

Makotimpoko, dans le département de la Nkéni-Alima, fait face à Yumbi, dans la province du Mai-Ndombe. Le différend est lié à une patrouille fluviale et à une possible sortie du périmètre opérationnel, sans version officielle commune détaillée sur le déroulement complet de l’incident.

La séquence connue distingue deux temps. L’accrochage est situé au 25 août, puis l’opération ayant conduit à l’interpellation des deux militaires à Yumbi dans la nuit du 26 au 27 août.

Aucun bilan humain officiel détaillé n’a été communiqué conjointement par les deux pays. Les chiffres avancés publiquement sur d’éventuelles victimes, blessés ou disparus ne permettent donc pas d’établir un décompte commun.

Le 27 août à Brazzaville, la ministre d’État des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba Wagner, a déclaré être en contact avec son homologue et a indiqué que les ministres de la Défense des deux pays échangeaient en permanence sur le dossier. Elle a aussi appelé à la retenue et à la préservation des relations entre les deux pays pendant la clarification de l’incident.