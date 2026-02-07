RDC : rencontre entre Félix Tshisekedi et l’opposant Martin Fayulu à Washington

Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et l’opposant Martin Fayulu se sont rencontrés le 5 février 2026 à Washington, en marge du 74e National Prayer Breakfast, un événement annuel qui mêle prière, diplomatie, politique et réseautage international. Cette rencontre, discrète mais symboliquement forte, intervient dans un contexte politique tendu en RDC, marqué par des appels persistants au dialogue national.

Selon des sources proches de l’événement, la rencontre entre les deux leaders congolais a été orchestrée par les organisateurs du National Prayer Breakfast. Elle a duré environ une heure et ne s’est pas déroulée en tête-à-tête strict, des facilitateurs étant présents tout au long des échanges.

Les discussions ont essentiellement porté sur la situation politique en RDC et sur la nécessité d’un dialogue national. Martin Fayulu aurait insisté sur l’importance d’un processus véritablement inclusif, intégrant l’ensemble des forces politiques et sociales du pays. Il a également souligné le rôle central que pourraient jouer les Églises catholique et protestante, notamment à travers la CENCO (Conférence épiscopale nationale du Congo) et l’ECC (Église du Christ au Congo), comme garantes morales du dialogue.

Le National Prayer Breakfast, cadre symbolique

Félix Tshisekedi et Martin Fayulu participaient tous deux au National Prayer Breakfast, un rendez-vous annuel de haut niveau qui a réuni cette année environ 3 500 participants, parmi lesquels des chefs d’État, des responsables politiques, des leaders religieux et des acteurs de la société civile du monde entier. Le président américain Donald Trump figurait également parmi les personnalités présentes.

Martin Fayulu est arrivé à Washington le 2 février 2026, tandis que Félix Tshisekedi a rejoint la capitale américaine après une escale à Abou Dabi. Plusieurs responsables religieux congolais étaient également présents, dont Mgr Donatien Nshole, secrétaire général de la CENCO, et le pasteur Éric Senga, figure de l’ECC, renforçant la dimension spirituelle et politique de la rencontre.

Il s’agit de la deuxième rencontre entre Félix Tshisekedi et Martin Fayulu en moins d’un an. La précédente avait eu lieu en juin 2025 au palais de la Nation à Kinshasa, dans un contexte similaire d’appel à l’apaisement politique et au dialogue, avec l’implication des leaders religieux congolais.

Cette nouvelle rencontre à Washington confirme l’existence de canaux de discussion encore ouverts entre le pouvoir et une partie de l’opposition, malgré des divergences politiques profondes et persistantes.

Un contexte politique marqué par les tensions régionales

La rencontre intervient toutefois dans un climat politique délicat. Ces dernières semaines, Martin Fayulu a vivement critiqué les accords signés en décembre 2025 entre Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame, sous médiation du président américain Donald Trump. Fayulu a exprimé des réserves sur la transparence et les implications de ces accords, notamment sur les questions de souveraineté et de sécurité dans l’est de la RDC.

À noter qu’aucune rencontre formelle n’a eu lieu à Washington entre Félix Tshisekedi et les représentants de la CENCO-ECC, malgré leur présence sur place. Un détail qui alimente les interrogations sur le rôle exact que les confessions religieuses pourraient jouer dans un éventuel futur processus de dialogue.

Sans annonce officielle ni communiqué conjoint, cette rencontre entre Félix Tshisekedi et Martin Fayulu reste avant tout symbolique. Elle envoie néanmoins un signal politique fort, à la fois à l’opinion congolaise et à la communauté internationale, sur la nécessité de maintenir le dialogue dans un pays confronté à de multiples défis institutionnels, sécuritaires et sociaux.