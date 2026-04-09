RDC : l’euphorie du retour des Léopards au Mondial vire aux tensions avec les clubs

Le retour des Léopards sur la scène internationale, cinquante-deux ans après leur dernière qualification, a déclenché au pays une vague de joie qui a largement dépassé le cadre de la trêve internationale. Les célébrations, longues et enthousiastes, ont entraîné une prolongation du séjour de plusieurs internationaux au-delà des délais prévus par leurs clubs.

Ce contretemps n’est pas resté sans conséquence : des amendes financières ont été prononcées et des frictions se sont rapidement manifestées avec certains employeurs européens, inquiets des retards et de l’impact sur leurs compétitions.

Pour désamorcer la situation et protéger ses joueurs, le Président Félix Tshisekedi est intervenu directement. Il a annoncé que l’État et les instances nationales du football prendraient en charge les pénalités liées à ces dépassements, précisant que ces sanctions ne devaient pas peser sur la carrière des internationaux congolais.

Un geste politique et sportif pour préserver la sérénité des joueurs

En renvoyant la responsabilité financière vers la Fédération congolaise de football (FECOFA), le chef de l’État cherche à apaiser les tensions entre les clubs et leurs joueurs ambassadeurs. L’objectif affiché est d’empêcher que l’euphorie collective autour de la qualification n’ait des répercussions négatives sur les trajectoires professionnelles des footballeurs.

Cette décision illustre également la volonté des autorités de soutenir publiquement une épopée sportive perçue comme historique pour la République démocratique du Congo : les internationaux ont mis fin à une longue attente en arrachant un ticket pour la Coupe du Monde, et l’État entend veiller à ce que cette réussite ne se transforme pas en fardeau administratif ou financier pour les protagonistes.