Laury Thilleman revient sur sa rupture avec Juan Arbelaez et la violence psychologique subie

Laury Thilleman, ancienne Miss France et animatrice de télévision, a récemment ouvert son cœur sur une période particulièrement difficile de sa vie, marquée par un burn-out et l’effondrement de son mariage. Ces révélations apportent un éclairage sur les conséquences profondes et souvent invisibles de la violence psychologique. En 2023, après sept années de relation, dont un mariage célébré en 2019, elle a officialisé sa séparation avec le cuisinier colombien Juan Arbelaez. Si aujourd’hui elle semble s’épanouir dans sa carrière médiatique, notamment à travers l’émission Rendez-vous en terre inconnue, cette reconstruction est passée par une période de retrait et de souffrance intense.

Au cours d’une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Laury Thilleman a confié s’être éloignée de son entourage et de ses activités habituelles, un retrait destiné à esquiver la déception des autres et de ses propres attentes. Elle a ainsi exprimé son épuisement, déclarant : « Je me suis auto-épuisée à vouloir satisfaire les envies des uns, des autres, les miennes« . Cette sincérité témoigne des pressions silencieuses qui peuvent peser sur les personnalités publiques, souvent incapables de montrer leurs failles au grand jour.

Cette fragilité latente s’était manifestée de manière particulièrement aiguë lors d’un shooting photo pour la marque Etam. Invitée du podcast Respire, Laury Thilleman y a décrit un sentiment d’étouffement et un mal-être profond dont elle tentait de fuir la source. « J’étais en asphyxie totale dans ma vie, dans mon couple. Je fuyais un mal-être que j’essayais de combler« , a-t-elle révélé, soulignant l’intensité de la crise. Elle a également évoqué un rythme de vie qu’elle qualifie d’inhumain, précisant que son épuisement était le résultat d’une passion poussée à l’extrême, jusqu’à l’explosion émotionnelle, comparée à une cocotte-minute dont la pression est devenue insupportable.

Un burn-out et la fin d’une relation marquée par la violence psychologique

La situation personnelle de Laury Thilleman a évolué parallèlement à son état de santé mentale. L’ancienne reine de beauté a évoqué une séparation douloureuse, intimement liée à sa prise de conscience des violences psychologiques subies au sein de son couple. Malgré l’absence de blessures physiques visibles, elle a décrit un véritable impact sur son bien-être intérieur, exprimant : « Sur mon corps, je n’avais pas de bleus visibles, c’est le côté perfide d’une violence psychologique. Les coups ne se voient pas mais tu as plein d’ecchymoses dans le cœur et dans le cerveau« .

Cette révélation souligne la difficulté de repérer et de nommer ce type de maltraitance, souvent minimisée ou ignorée en raison de son invisibilité extérieure. Le sentiment d’injustice et de souffrance qu’elle a vécu commande une attention particulière aux symptômes psychologiques et émotionnels. Son mariage avec Juan Arbelaez, célébré en décembre 2019, s’est finalement achevé en mai 2022, marquant la fin d’un engagement personnel de longue date.

Depuis cette épreuve, Laury Thilleman a choisi de se recentrer sur sa carrière et de garder une certaine discrétion concernant sa vie privée et amoureuse. Cette décision reflète une volonté de préserver son équilibre et de se construire un nouvel espace personnel loin des regards publics, privilégiant un anonymat salutaire dans un univers médiatique souvent intrusif. Les étapes qu’elle a traversées témoignent des enjeux complexes liés à la santé mentale dans le milieu professionnel et aux violences psychologiques dans la sphère intime.