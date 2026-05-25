Jean-Pascal Zadi s’excuse après s’être rappelé que Canal avait financé ses films

Jean‑Pascal Zadi a suscité une vive polémique après avoir apposé sa signature à une tribune critique contre Vincent Bolloré et l’influence de son groupe dans les médias et la culture, puis, selon le Journal du Dimanche, aurait présenté ses excuses en expliquant avoir « mal lu le texte ». L’affaire relance les débats sur les liens entre artistes et grands groupes audiovisuels, au moment où le sujet occupe une large place autour du festival de Cannes.

La tribune en question, publiée ces derniers jours et portée par plusieurs personnalités du cinéma et du spectacle, dénonçait notamment la concentration des médias autour du patron de Vivendi, maison mère de Canal+, et une influence grandissante du groupe Bolloré sur la ligne éditoriale et la vie culturelle. Les signataires s’inscrivaient ainsi dans un mouvement de contestation relayé par certains observateurs et acteurs du monde culturel présents à Cannes.

Selon le Journal du Dimanche, Jean‑Pascal Zadi aurait rapidement changé de position après avoir pris conscience des liens financiers existant entre sa carrière et le groupe Canal+. L’hebdomadaire rapporte que l’acteur a « passé un coup de fil d’excuse », se défendant d’avoir mal lu le texte. Cette révélation a enflammé les réseaux sociaux, provoquant réactions d’incrédulité et rappels à la réalité du financement du cinéma français. Le principal intéressé ne s’est pas formellement exprimé en réponse aux informations publiées par le JDD.

Un positionnement rendu complexe par les liens financiers

Le groupe Canal+ a été, ces dernières années, un contributeur important au financement des projets de Jean‑Pascal Zadi. Son long métrage Tout simplement noir (2020), co‑réalisé avec John Wax, a bénéficié du soutien de structures liées au groupe et a été produit pour un budget d’environ 3,5 millions d’euros. Le film a rencontré un important succès critique et public, enregistrant plus de 800 000 entrées en salles, et a permis à Zadi d’obtenir le César du meilleur espoir masculin.

Par la suite, plusieurs autres projets portés par l’acteur et réalisateur ont été soutenus par des partenaires proches de Canal+. Sa série En place, diffusée sur Netflix, a été produite avec des structures partenaires du groupe. De même, la comédie de science‑fiction Le Grand Déplacement a reçu des financements impliquant StudioCanal et d’autres partenaires liés au groupe audiovisuel.

Canal+ demeure l’un des principaux financeurs du cinéma français : la chaîne investit chaque année plusieurs centaines de millions d’euros dans la production hexagonale via des coproductions, des préachats et des accords de diffusion. Ce modèle économique fait de l’entreprise un acteur incontournable pour de nombreux réalisateurs, producteurs et comédiens souhaitant concrétiser leurs projets.

La polémique autour de la signature et du retrait apparent de Jean‑Pascal Zadi illustre les tensions existantes entre prises de position publiques d’artistes et dépendance financière à l’égard d’institutions audiovisuelles. Le nom de Vincent Bolloré, en particulier, cristallise depuis plusieurs années une part de ces débats sur l’indépendance éditoriale et l’influence des groupes privés dans le paysage culturel français.