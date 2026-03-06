RDC : le nouveau chef de la Monusco mis à l’épreuve par le cessez-le-feu

La Mission de l’Organisation des Nations unies au Congo (Monusco) change de commandement : après le départ de la Guinéenne Bintou Keïta, c’est l’Américain James Swan qui prend désormais la direction de l’opération. Sa nomination intervient au moment où la mission reste l’un des principaux acteurs internationaux présents sur le sol congolais.

La Monusco regroupe plus de 13 000 personnels chargés d’une tâche complexe : assurer la protection des civils, contribuer à la stabilisation du territoire et accompagner le renforcement des institutions nationales. Sur le terrain, ces objectifs se traduisent par des patrouilles, des actions de protection et un soutien logistique et technique aux autorités locales.

James Swan arrive à la tête de cette force forte d’une longue carrière au service du gouvernement des États-Unis. Diplômé d’une expérience de plus de trente ans dans la diplomatie américaine, il a notamment occupé le poste d’ambassadeur en République démocratique du Congo, ce qui lui donne une connaissance directe des enjeux politiques et sécuritaires du pays.

Sa prise de fonction suscite des attentes — tant en matière de gestion opérationnelle que de dialogue politique — sur la capacité de la Monusco à réduire l’emprise des groupes armés et à mieux protéger les populations civiles dans les provinces les plus touchées.

Enjeux et perspectives pour la Monusco

À court et moyen terme, la mission doit concilier deux impératifs : maintenir une présence opérationnelle suffisante pour limiter les violences et appuyer la reconstruction des capacités étatiques. Le défi est d’autant plus grand que les dynamiques locales varient fortement d’une région à l’autre, exigeant une adaptation permanente des stratégies sur le terrain.

Pour éclairer ces perspectives, Reagan Miviri, chercheur à Ebuteli — l’Institut congolais consacré à l’étude de la politique, de la gouvernance et de la violence — est intervenu dans l’émission Afrique Midi pour analyser les implications de cette nomination. Son regard souligne l’importance d’une coordination renforcée entre la Monusco, les autorités congolaises et les acteurs régionaux afin d’espérer des avancées durables.