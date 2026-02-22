RDC : Félix Tshisekedi lance un audit sur la rémunération des fonctionnaires

Le Fonds monétaire international a récemment tiré la sonnette d’alarme : la masse salariale en République démocratique du Congo a désormais dépassé la moitié du budget de l’État, une situation qui met une pression considérable sur les finances publiques.

Cette dérive pèse sur la capacité du pays à financer ses investissements et ses services essentiels. Face à un budget accaparé par les traitements, la marge de manœuvre pour les projets d’infrastructure, la santé ou l’éducation se réduit, et le risque d’arriérés ou de retards de paiement devient plus réel.

Confronté à ce constat, le président Félix Tshisekedi place désormais la gestion de la paie des agents et fonctionnaires au cœur des préoccupations de son gouvernement. L’enjeu est double : restaurer l’équilibre budgétaire tout en garantissant que les rémunérations parviennent effectivement aux titulaires légitimes.

Toute tentative de réforme s’annonce délicate sur le plan politique. Touchant directement des millions de salariés publics et leurs familles, une révision des listes ou une remise à plat des mécanismes de versement peut provoquer des tensions et nécessitera des dialogues avec les syndicats et les acteurs de la fonction publique.

Voies possibles pour assainir la paie

Parmi les solutions souvent évoquées figurent des audits exhaustifs des effectifs, un recensement et une identification biométrique des agents, ainsi que la centralisation et la numérisation des traitements afin d’éliminer les doublons et les « salariés fantômes ». La mise en place d’une plateforme unique de paiement et la vérification systématique des fichiers de paie sont également présentées comme des leviers à privilégier.

Pour réussir, ces mesures demandent des moyens techniques, une coordination étroite entre les ministères concernés et, probablement, l’appui d’institutions internationales. Trouver un équilibre entre rigueur budgétaire et préservation de la paix sociale sera déterminant pour la suite des opérations.