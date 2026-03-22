RDC : Félix Tshisekedi demande un plan de relance pour Congo Airways

La compagnie aérienne nationale de la République démocratique du Congo traverse une phase critique. Lancée en 2015 avec une flotte de quatre appareils, Congo Airways ne dispose aujourd’hui d’aucun avion appartenant à la société en état de voler.

Le chef de l’État, Félix Tshisekedi, a qualifié la situation de « préoccupante » et a demandé ce week‑end la présentation d’un plan de redressement crédible, assorti d’un contrôle strict. Cette requête intervient après une enquête officielle conduite avec l’appui notamment de l’Inspection générale des finances.

Sur le plan opérationnel, la compagnie est quasiment immobilisée : les avions de sa flotte propre sont cloués au sol faute de maintenance adaptée. Les appareils loués peinent également à être mis en service. Un Embraer, financé par la Caisse nationale de sécurité sociale, reste inutilisé en raison d’un manque de pilotes formés à ce type d’appareil, d’une documentation technique incomplète et d’un déficit en pièces détachées. De son côté, un A320 pris en location auprès d’un transporteur sud‑africain tarde à entrer en exploitation.

La situation financière est tout aussi alarmante : Congo Airways accumule des dettes, fait face à des arriérés de salaires et d’impôts et a suspendu ses vols commerciaux réguliers. Le rapport conjoint de l’Inspection générale des finances, du Conseil supérieur du portefeuille et de l’Autorité de l’aviation civile relève des failles importantes dans les volets administratif, financier et opérationnel de la compagnie.

Un chantier de restructuration exigé par l’État

Le président a averti que ces manquements exposent l’État à des conséquences juridiques, financières et d’image significatives. Pour y remédier, il a chargé le gouvernement d’élaborer une feuille de route visant une remise à plat profonde : maîtrise stricte des flux financiers, renforcement des dispositifs de contrôle et révision des instances dirigeantes doivent permettre, selon lui, une relance durable.

En attendant la mise en œuvre de ces mesures, l’espace aérien congolais reste assuré par d’autres opérateurs. La coentreprise Air Congo, exploitée en partenariat avec Ethiopian Airlines et disposant de trois Boeing, continue d’assurer la présence nationale dans le ciel.