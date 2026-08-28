RDC : la coalition C64 rejette le dialogue national et appelle à une marche le 15 septembre

Lancée par Félix Tshisekedi le 27 août, l’initiative doit durer trois mois et commencer par des consultations dans les 26 provinces avant des assises à Kinshasa.

La Coalition Article 64 a rejeté vendredi 28 août 2026 les consultations populaires annoncées par Félix Tshisekedi dans le cadre du dialogue national et a appelé à une marche nationale le 15 septembre en République démocratique du Congo.

Le chef de l’État congolais avait lancé la veille un « Dialogue national pour la paix, la cohésion et la refondation de l’État ». Le processus doit durer au maximum trois mois, commencer par des consultations dans les 26 provinces puis déboucher sur des assises à Kinshasa.

Félix Tshisekedi a précisé que les acteurs qui combattent par les armes ou administrent illégalement une partie du territoire ne participeraient pas à ce dialogue comme composantes politiques. Le cadre annoncé reste distinct du processus de Doha avec l’AFC/M23.

La C64, qui regroupe notamment Martin Fayulu, Jean-Marc Kabund, Moïse Katumbi, Augustin Matata Ponyo et Delly Sesanga, accuse le président congolais de préparer un changement de Constitution, un troisième mandat et une dérive mettant en cause l’intégrité territoriale.

La présidence congolaise a indiqué qu’une ordonnance devait encore instituer le comité d’organisation avant la convocation formelle des assises.