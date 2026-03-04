RDC : Contrat international de 9,3 millions USD pour la distribution de véhicules terrestres autonomes

Le 3 mars 2026, Micropolis Robotics, groupe émirati spécialisé en robotique, et la société panafricaine AfricAI Limited ont annoncé la signature d’un contrat commercial de 9,3 millions de dollars pour concevoir, valider et distribuer des véhicules terrestres autonomes destinés à plusieurs marchés africains, dont la République démocratique du Congo, avec une exclusivité de distribution accordée à AfricAI pour une durée de trois ans.

Selon les informations publiées par les deux entreprises, le marché financera le développement de trois nouvelles plateformes de véhicules terrestres sans pilote conçues pour répondre aux conditions opérationnelles africaines. Les spécifications communiquées incluent une mobilité tout-terrain renforcée, une résistance aux fortes chaleurs et aux environnements désertiques, des capacités de communication longue portée et des fonctions d’analyse situationnelle reposant sur des systèmes d’intelligence artificielle et des capteurs avancés.

Le contrat prévoit également la commercialisation, par AfricAI, des plateformes existantes de Micropolis, notamment la gamme M-Patrol, sur un périmètre comprenant les pays de la CEDEAO, l’Afrique du Sud, la Tanzanie et la RDC. Des essais pilotes doivent être menés sur plusieurs sites africains avant le lancement commercial des nouveaux modèles.

Usages opérationnels et déploiement local

Les entreprises décrivent des applications variées pour ces véhicules autonomes : sécurité publique, automatisation agricole et surveillance frontalière. Dans la sphère de la sécurité, les engins sont présentés comme des plateformes spécialisées — robots terrestres sans équipage embarqué — équipées pour des missions de reconnaissance, de patrouille et de surveillance de périmètres sensibles, avec transmission de données en temps réel vers des centres de commandement.

AfricAI a précisé que son rôle couvrira l’achat, l’intégration locale et la distribution des équipements sur les marchés concernés, en assurant un accompagnement technique sur place. Micropolis a de son côté souligné que ces véhicules ne sont pas destinés, à court terme, au transport de passagers en milieu urbain, insistant sur leur vocation spécialisée et leur pilotage par algorithmes et systèmes de capteurs.

Le choix de la RDC comme marché prioritaire s’inscrit dans un contexte marqué par des défis sécuritaires persistants, notamment dans l’est du pays où l’activisme de groupes armés, les déplacements de population et la porosité des frontières compliquent la surveillance et les opérations de contrôle. Les autorités et acteurs privés font face à la nécessité de protéger des infrastructures minières, de sécuriser des axes routiers exposés et de couvrir des zones difficiles d’accès sur un territoire de vaste étendue.

Du point de vue agricole, les sociétés signalent que des plateformes autonomes adaptées aux terrains accidentés pourraient offrir un soutien aux exploitations de grande taille et aux corridors agro-industriels en développement, là où la mécanisation reste limitée. Les tests pilotes prévus sur plusieurs sites africains doivent valider l’adaptation des prototypes aux contraintes climatiques, logistiques et opérationnelles identifiées