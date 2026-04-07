RDC : attaque des ADF à Mambasa dans la nuit du 5 au 6 avril, plusieurs civils pris en otage

Dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 avril, la localité de Mambasa, chef-lieu du territoire éponyme en Ituri (nord-est de la République démocratique du Congo), a été la cible d’une nouvelle incursion du groupe armé Forces démocratiques alliées (ADF). Les autorités n’avaient, dans un premier temps, publié aucun chiffre concernant d’éventuelles victimes.

Selon des témoins, l’attaque s’est déroulée aux alentours de 23h00 : les assaillants, qui ont fait allégeance au groupe État islamique, sont arrivés depuis le nord et ont pénétré dans l’agglomération. Plusieurs habitations ont été incendiées et des commerces pillés. Des habitants ont par ailleurs été emmenés de force, vraisemblablement pour acheminer le butin, d’après la société civile locale.

Le lundi 6 avril, la vie urbaine était suspendue à Mambasa : boutiques et établissements scolaires restaient fermés, signe d’une forte peur parmi la population. Julien Paluku, représentant de la Société civile nouvelle, décrit une cité paralysée où les cultivateurs craignent désormais de se rendre dans leurs champs et où certains résidents envisagent de quitter la ville.

Cette offensive intervient au terme d’une semaine particulièrement troublée : en l’espace de huit jours, Mambasa a subi à six reprises des attaques attribuées aux ADF, provoquant déjà un important mouvement de population quelques jours auparavant.

Réponse militaire et état des déplacés

Il y a huit jours, de violentes attaques dans des zones à l’est de Mambasa avaient forcé près de 15 000 civils à se regrouper dans le centre de la ville, où se trouve une position des forces armées. Ces déplacés ont cherché protection auprès de l’armée face à la recrudescence des violences.

Les autorités militaires indiquent avoir riposté lors de l’incident de la nuit passée et disent avoir neutralisé cinq combattants des ADF. Aucun bilan humain définitif n’a cependant été confirmé de manière indépendante au moment des premières communications.