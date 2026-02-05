RDC : Répercussions du sommet de Washington sur les minerais critiques

À Washington, un sommet interministériel consacré aux minerais critiques et aux terres rares s’est tenu mercredi 4 février. La rencontre avait pour objet de traiter des enjeux liés à ces ressources minérales stratégiques.

Le président des États-Unis, Donald Trump, a fait état d’un objectif clair : faire face à la concurrence chinoise et garantir des approvisionnements stables pour son pays. Dans la continuité de cette stratégie, il avait présenté, un peu plus tôt dans la semaine, un dispositif financier de 12 milliards de dollars destiné à constituer une réserve de minerais, baptisée « Project Vault ».

La conférence a rassemblé des délégations venues d’une cinquantaine de pays. À l’occasion de ce rassemblement, un protocole d’accord a été signé entre les autorités américaines et la République démocratique du Congo (RDC).

Mobilisation internationale et initiative américaine

Les discussions, organisées au niveau interministériel, ont porté sur la sécurisation des chaînes d’approvisionnement en minerais considérés comme critiques. L’initiative américaine s’inscrit dans une volonté affichée de réduire la dépendance aux fournisseurs étrangers en augmentant les capacités de stockage et de réserve.

Le plan annoncé par la présidence américaine prévoit une enveloppe de 12 milliards de dollars spécifiquement destinée à la création d’une réserve nationale de minerais sous la dénomination « Project Vault ». Cette mesure complète la démarche diplomatique menée pendant le sommet, qui a vu la signature d’un protocole d’accord avec la RDC, pays reconnu pour ses ressources minières.

Les représentants des quelque cinquante pays présents ont ainsi été les interlocuteurs de ces annonces et de la signature bilatérale avec la RDC, formalisée durant les travaux de mercredi 4 février à Washington.