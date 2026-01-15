Accueil En Brève Rapatriement médical : l’équipage de l’ISS de retour sur Terre

Rapatriement médical : l’équipage de l’ISS de retour sur Terre

Un équipage de la Station spatiale internationale (ISS) a été contraint de revenir sur Terre plus tôt que prévu en raison d’un problème médical, une première dans l’histoire de la station. La capsule Dragon de l’entreprise SpaceX du milliardaire Elon Musk a amerri jeudi 15 janvier peu avant 8h45 TU au large de la Californie, selon des images diffusées en direct par la NASA. Elle transportait les Américains Mike Fincke et Zena Cardman, le Russe Oleg Platonov et le Japonais Kimiya. La NASA avait annoncé la semaine précédente l’évacuation de l’équipage en raison d’un problème de santé touchant un astronaute.