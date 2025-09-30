Crise politique à Madagascar: Andry Rajoelina dissout son gouvernement après des manifestations meurtrières

Le président malgache Andry Rajoelina a annoncé, le lundi 29 septembre 2025, la dissolution de son gouvernement, suite à une vague de manifestations populaires marquées par des violences ayant fait au moins 22 morts et plus de 100 blessés, selon les Nations unies.

Cette décision intervient après plusieurs jours de protestations menées principalement par des jeunes, dénonçant les coupures récurrentes d’eau et d’électricité, ainsi que la gestion du pays par les autorités en place.

Lors d’une allocution télévisée, le président a précisé avoir agi conformément à l’article 54 de la Constitution malgache, mettant ainsi fin aux fonctions du Premier ministre Christian Ntsay et de l’ensemble de son gouvernement.

Il a également exprimé sa volonté de « refonder la confiance » et d’initier un processus de formation d’un nouveau gouvernement.

Les manifestations, qui ont débuté le 25 septembre, ont été largement relayées sur les réseaux sociaux, notamment par des groupes de jeunes inspirés par des mouvements similaires en Afrique et en Asie.

Les protestataires ont exprimé leur mécontentement face aux pénuries d’eau et d’électricité, à la corruption et à la pauvreté persistante, en arborant des symboles tels que le Jolly Roger, emblème de la série animée japonaise One Piece.

La répression des manifestations a été sévère, avec l’usage de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc par les forces de l’ordre. Des scènes de pillages et de destructions ont été observées, notamment à Antananarivo, la capitale, où plusieurs infrastructures publiques ont été endommagées.

Cette crise politique représente un défi majeur pour le président Rajoelina, réélu en 2023 dans un contexte controversé. La dissolution du gouvernement marque un tournant dans la gestion de la crise, mais la situation demeure tendue, avec des appels à la démission du président et des craintes de nouvelles escalades de violence.