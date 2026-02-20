Quentin Griffiths, cofondateur d’Asos, serait décédé à 58 ans en Thaïlande

Quentin Griffiths, cofondateur du géant britannique de la mode en ligne Asos, est décédé à 58 ans après une chute depuis le balcon de son appartement situé au 17e étage d’un immeuble à Pattaya, en Thaïlande, selon plusieurs sources relayées par le Daily Mail. Les secours ont retrouvé son corps au pied du bâtiment ; les circonstances exactes de sa mort restent à établir.

La police locale a indiqué qu’aucun signe de lutte ni désordre apparent n’avaient été relevés à l’intérieur de l’appartement, précisant cependant que les enquêteurs n’excluaient pas complètement une piste criminelle. La qualification précise du décès dépendra des conclusions de l’autopsie et des investigations en cours.

Une source proche de la famille a rapporté au Daily Mail l’usage de l’expression « circonstances suspectes », sans que cette information ne fournisse actuellement de certitude sur la nature de l’événement. Les autorités locales ont engagé des procédures standard d’investigation et attendent les résultats médico-légaux.

Parcours professionnel, patrimoine et litiges personnels

Quentin Griffiths faisait partie des trois fondateurs d’Asos, créé en 2000 aux côtés de Nick Robertson et Andrew Regan. La société est devenue un acteur majeur de la mode en ligne, atteignant des valorisations de plusieurs milliards de livres sterling et habillant des personnalités publiques mentionnées dans la presse, dont la princesse de Galles et Michelle Obama selon des relais médiatiques.

Ancien cadre dans la publicité, Griffiths avait occupé le poste de directeur marketing au sein d’Asos avant de quitter ce rôle en 2005. Il a réalisé des cessions d’actions et perçu des sommes importantes au cours des années suivantes, dont un produit de cession de 15 millions de livres en 2010 et d’autres revenus substantiels en 2013, d’après les éléments publiés.

Établi en Thaïlande depuis environ 2007, Quentin Griffiths était père de trois enfants. Après un premier divorce en Grande-Bretagne, il s’était remarié avec une ressortissante thaïlandaise, union qui a donné naissance à un fils et une fille avant une séparation ultérieure.

Sa vie personnelle avait récemment été marquée par des tensions judiciaires. Selon la presse, il était impliqué dans un conflit avec son ex-épouse thaïlandaise, accusée par certains de détournement de 500 000 livres sterling au préjudice d’une entreprise commune. L’année précédente, il avait été interrogé par la police sur des accusations de falsification de documents visant à vendre des terrains et des parts de sociétés sans l’accord de son ancienne compagne ; il avait nié ces allégations et avait été remis en liberté, l’enquête étant, selon les sources, toujours en cours.

Sur le plan procédural, les enquêteurs locaux ont indiqué attendre les résultats de l’autopsie pour préciser la cause du décès ; ces analyses pourraient prendre plusieurs mois avant de livrer des conclusions définitives.