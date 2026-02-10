Quart de finale de la Coupe d’Allemagne de football : Bayern Munich contre RB Leipzig

Le RB Leipzig retrouvera le Bayern Munich ce mercredi à 19h45 GMT pour un choc en quarts de finale de la Coupe d’Allemagne. Cette rencontre marque une nouvelle confrontation entre les deux clubs au cours d’une saison déjà riche en affrontements.

Sous la houlette d’Olé Werner, Leipzig a montré une efficacité offensive notable pour atteindre ce niveau de la compétition. Les Saxons se sont imposés 4-2 contre Sandhausen lors du premier tour à élimination directe, puis ont décroché une victoire 4-1 face à Energie Cottbus avant de confirmer leur progression par un succès 3-1 contre Magdebourg.

Le Bayern, lui aussi, a franchi les tours en se frottant à des oppositions parfois serrées. Les Bavarois ont écarté Wehen Wiesbaden (3-2), dominé Cologne (4-1) et bataillé pour venir à bout de l’Union Berlin (3-2) lors du match précédent, conservant ainsi leur place parmi les huit derniers.

Points à surveiller et joueurs clés

Les duels directs cette saison ont largement penché en faveur de Munich, qui a infligé deux défaites lourdes à Leipzig (6-0 puis 5-1). Ces résultats renforcent la détermination des locaux à renverser la tendance devant leur public. Pour y parvenir, Leipzig mise sur des éléments offensifs capables de faire la différence, notamment Christoph Baumgartner, Antonio Nusa, Yan Diomande et Rômulo.

Le club bavarois pourra s’appuyer sur ses stars pour tenter de poursuivre sa domination et briguer un nouveau trophée : Harry Kane reste la référence offensive, accompagné de Jamal Musiala, Lennart Karl et Michael Olise, tous susceptibles d’influer considérablement sur le sort de la rencontre.