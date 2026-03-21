Pyramids FC vs AS FAR match de football à suspense

Après un premier acte achevé sur un score de parité (1-1), Pyramids FC accueille ce samedi l’AS FAR au Caire pour la manche retour des quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF. La qualification pour les demi-finales est en jeu et promet une confrontation serrée entre Égyptiens et Marocains.

Lors de la première rencontre, disputée au Maroc, les deux équipes se sont séparées sur un résultat qui reflète l’équilibre constaté sur le terrain : l’AS FAR a ouvert le score en début de match avant que Pyramids ne réagisse pour niveler la marque. Cette neutralisation laisse la double confrontation totalement ouverte.

Sur le plan comptable, le but inscrit par Pyramids à l’extérieur constitue un atout non négligeable. Dans une confrontation aller-retour, un tel but peut peser lourd et influer directement sur les choix tactiques des deux entraîneurs.

Les enjeux tactiques et les forces en présence

À domicile, Pyramids cherchera à tirer profit de son public pour imposer son rythme. Le club égyptien devra combiner solidité défensive et davantage d’efficacité devant le but pour éviter de se faire surprendre, surtout sur les phases arrêtées et les transitions rapides adverses.

De son côté, l’AS FAR, habitué des joutes continentales, se présentera avec l’ambition de renverser la situation. Une réalisation sur le terrain du rival redonnerait l’avantage psychologique aux Marocains et compliquerait la tâche des hôtes, qui ne pourront pas se contenter d’une simple gestion du score.

Les deux staffs auront à cœur de corriger les enseignements du match aller : les Marocains devront mieux conserver leur avance, tandis que les Égyptiens chercheront à transformer leur domination territoriale en occasions franches. Les détails — un placement défensif, une passe en profondeur, la réussite au dernier geste — pourraient décider de l’issu de la rencontre.

Au vu de l’équilibre affiché lors de la première manche et des enjeux d’un duel à élimination directe, on peut s’attendre à une rencontre tendue, rythmée et riche en intensité, où la moindre erreur pourrait se révéler déterminante pour la qualification.