Putsch manqué au Bénin : devant la CRIET, le tiktokeur « Billy » s’explique sur sa publication

Entendu ce 23 avril 2026 par la CRIET, le créateur de contenus Arsène Kplédo, alias « Billy », doit répondre à la fois d’une publication controversée lors de la tentative de coup d’État du 7 décembre 2025 et d’accusations liées à une activité en ligne. L’affaire est renvoyée au 4 juin.

Le créateur de contenus béninois Arsène Kplédo, connu sur les réseaux sociaux sous le nom de « Billy », a comparu ce jeudi, selon Bip radio, devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Au cœur de l’audience, une publication faite lors du putsch manqué du 7 décembre 2025 et une affaire présumée d’escroquerie en ligne.

Devant la Cour, les échanges ont d’abord porté sur un message publié en pleine confusion nationale. Dans ce post, le tiktokeur affirmait notamment : « Coup d’État qui n’a pas duré deux heures là, je pense que c’est un coup monté pour nous distraire ».

Face aux juges, il a tenté de replacer ses propos dans leur contexte. Selon lui, il s’agissait moins d’une prise de position que d’une réaction spontanée visant à calmer les tensions parmi ses abonnés. Il reconnaît toutefois que le message pouvait prêter à interprétation, surtout dans un moment aussi sensible.

Les juges ont insisté sur la responsabilité des influenceurs en période de crise, estimant que toute prise de parole publique peut avoir un impact au-delà de l’intention initiale. Le prévenu, lui, maintient ne pas être engagé politiquement et dit évoluer principalement dans des contenus liés à la vie de couple.

Mais l’audience ne s’est pas limitée à cet aspect. La Cour a également examiné une plainte pour escroquerie via internet. Un client accuse le tiktokeur de lui avoir proposé un service de création de compte monétisé, sans suite après un paiement supposé.

Sur ce point, Arsène Kplédo conteste les faits. Selon la même source, il évoque une incompréhension avec le plaignant et assure qu’aucune transaction n’a été finalisée. Il explique également que l’organisation de ses activités numériques, notamment avec plusieurs contacts téléphoniques, pourrait être à l’origine de la confusion.

Enfin, des éléments techniques liés à des comptes numériques en sa possession ont été évoqués. Là encore, il rejette toute association avec des réseaux d’arnaque, affirmant utiliser ces outils uniquement dans le cadre de ses activités en ligne.

Au terme de cette audience, la Cour a décidé de renvoyer le dossier au 4 juin 2026 pour la suite des débats.

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