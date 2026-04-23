Parakou : détention maintenue pour un chef d’église accusé d’escroquerie de 326 millions FCFA

Le responsable d’une église céleste à Parakou, mis en cause dans une affaire d’escroquerie présumée s’élevant à plus de 326 millions de FCFA, a comparu à nouveau ce jeudi 23 avril 2026 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Les accusations faites à son encontre résident dans des allégations selon lesquelles il aurait extorqué d’importantes sommes d’argent à ses fidèles en s’appuyant sur de présumées révélations spirituelles.

Selon Bip Radio, cette audience, qui n’a duré qu’environ vingt minutes, s’est concentrée sur la demande de liberté provisoire du prévenu, formulée lors d’une précédente réunion le 19 mars dernier. Le président du tribunal a décidé de rejeter cette demande sans ambages.

Les deux principales victimes ont eu l’occasion de témoigner au cours de cette séance. La première a relaté que le responsable religieux lui aurait prédit une fin du monde imminente qui nécessitait des contributions financières substantielles pour garantir son salut. Convaincue par ces propos, elle aurait, selon ses dires, versé une somme avoisinant les 326 millions de FCFA. La seconde victime a, quant à elle, déposé une requête pour le remboursement d’environ 12 millions de FCFA.

Étant donné que les transactions d’argent se seraient déroulées en présence d’autres membres de l’église, la Cour a ordonné l’audition de témoins. Bien que les victimes se soient présentées avec plusieurs témoins lors de cette audience, ceux-ci n’ont finalement pas été entendus. Ce manquement a suscité des questions au sein du tribunal et parmi les observateurs de l’affaire.

La cour a ensuite décidé de renvoyer l’affaire au 7 mai 2026, date à laquelle tous les témoins seront convoqués pour poursuivre le processus judiciaire. Ce dossier continue de susciter l’intérêt du public en raison de son ampleur et des implications financières qui en découlent.

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