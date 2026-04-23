Bénin : la Police lance la traque des auteurs après la diffusion d’une vidéo de torture sur une jeune femme

Suite à la circulation d’une vidéo montrant une jeune femme victime de violences extrêmes, la Police républicaine a exprimé son indignation et annoncé l’ouverture d’investigations pour identifier les auteurs et faire toute la lumière sur cette affaire.

La Police républicaine est montée au créneau après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo particulièrement choquante montrant une jeune femme ligotée et suspendue au-dessus d’un feu.

Dans un communiqué rendu public ce jeudi 23 avril 2026 , l’institution sécuritaire indique avoir constaté, « avec une profonde indignation », la circulation de cette séquence jugée « insoutenable ». La vidéo met en scène, selon la Police, une jeune femme « soumise à des actes de torture par le feu ».

Les autorités rappellent que « de tels agissements constituent une atteinte grave aux droits fondamentaux de la personne humaine » et violent les principes constitutionnels qui interdisent formellement « la torture » ainsi que « des traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

Face à la gravité des faits, la Police républicaine affirme que des investigations sont déjà en cours pour « authentifier la vidéo en circulation », « identifier formellement les protagonistes impliqués » et « localiser les auteurs et complices de cet acte odieux en vue de leur interpellation ».

Dans le même communiqué, un appel à la collaboration citoyenne est lancé. Toute personne disposant d’informations est invitée à se rapprocher de l’Office central de protection des mineurs et de la famille. « L’anonymat et la confidentialité des appels et des informations fournies sont garantis », précise la Police.