Vidéo de torture par le feu: la victime localisée, des arrestations en cours

La femme apparaissant dans une vidéo de violences extrêmes, largement relayée sur les réseaux sociaux, a été retrouvée. L’information a été confirmée par Bip Radio, citant des sources sécuritaires.

Selon les premiers éléments disponibles, la victime est désormais hors de danger et prise en charge par les services compétents.

Dans le même temps, des interpellations seraient en cours dans le cadre de l’enquête ouverte par la Police républicaine afin d’identifier et de neutraliser les auteurs de ces actes de torture par le feu, qualifiés d’une gravité exceptionnelle.

Les autorités entendent faire toute la lumière sur cette affaire, qui a profondément choqué l’opinion publique, et promettent que les responsabilités seront situées conformément à la loi.